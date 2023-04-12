【虛假文書】休班警涉用假T牌試車　共5男女被捕

▲ 休班警涉用假T牌試車。（資料圖片）

新界南總區交通部執行及管制組人員周一（10日）於青衣葵青路發現4輛掛有試車牌照的私家車形跡可疑，遂上前截查。

人員經初步調查，懷疑該4輛私家車的試車牌照為複印文件，遂以涉嫌「行使虛假文書」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛未獲發牌照的車輛」拘捕該3男1女司機，年齡介乎29至68歲。

案件交由葵青警區重案組跟進，經進一步調查，懷疑該3男1女司機曾被一貿易公司負責人指使他們使用該些複印文件，遂同日以「協助或教唆他人行使虛假文書」、「協助或教唆他人駕駛時沒有第三者保險」及「協助或教唆他人駕駛未獲發牌照的車輛」拘捕該名65歲貿易公司負責人。所有被捕人已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。

其中一名45歲被捕男司機為一名休班警務人員，現已被停職。警隊強調，非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

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記者：黃穎津