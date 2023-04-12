【非法入境】打擊非法入境及黑工　警拘13男女

▲ 打擊非法入境及黑工，警拘13男女。（警方提供）

油尖警區聯同機動部隊行動部應變部隊及入境事務處人員，昨日（11日）展開代號「冠軍」（CHAMPION）暨「烽火」(FIRESTORM）的打擊非法入境者、非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點。

人員拘捕1名內地男子、8名內地女子及4名非華裔女子，年齡介乎19至51歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「未獲入境處處長授權而留在香港」、「為不道德目的而唆使他人」及「使用虛假文書」。

▲ 警拘捕1名內地男子、8名內地女子及4名非華裔女子，年齡介乎19至51歲。（警方提供）

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮芷婷