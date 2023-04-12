【路邊產子】流浪孕婦街邊誕B超驚險　目擊者：生產前疑在吸毒

▲ 流浪孕婦街邊誕B驚險畫面曝光。

在沒有任何醫療設備的路邊產子，畫面實是驚險。美國加州舊金山近日就有一名流浪婦女，在行人路上緊急生產，幸有好心路人出手幫忙，最終婦女和剛出生的BB都被送往當地醫院，情況穩定。

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綜合外媒報道，事發於4月6日，一名身穿黑色長褲的婦女在行人路上誕下嬰兒，據網上流傳的影片可見，當時媽媽的褲子脫了一半，顯然是剛產子的模樣，而初生BB躺在旁邊大聲哭泣，身上蓋著布。有路人安慰媽媽，「放鬆，救護車很快就到」。媽媽向旁人求助，說「請救救我的孩子」，其後伸出雙手抱起孩子。

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當地消防部門早前發表聲明證實事件，並指事件中的母子都平安，兩人被送往醫院，情況穩定，但因私隱問題，拒絕透露女子生產的確實地點和時間等細節。有目擊者稱，這名媽媽是流浪婦女，而且生產前還在吸毒，不過相關消息並未獲得衛生部門或其他單位證實。

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責任編輯︰王明芳