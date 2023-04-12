【雞排妹】鄭家純洩露KOL陳沂手機號碼　被判有期徒刑4個月：會繼續上訴

▲ 鄭家純被判有期徒刑4個月

台灣女星「雞排妹」鄭家純跟網紅陳沂前年5月在臉書直播爭執，鄭家純在直播中洩露陳沂手機號碼而被告。

台北地檢署日前以違反《個人資料保護法》起訴鄭家純，台北地方法院昨日（4月11日）審結，判鄭家純有期徒刑4個月，可以罰款新台幣12萬元代替刑罰，而鄭家純可上訴。

鄭家純於社交平台發帖文說：「今日的一審判決會繼續上訴。」

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而且對於被稱呼為「黑菊姐」，鄭家純稱已蒐證相關資料，會告陳沂加重誹謗，當中她寫道：「陳沂現在不敢稱呼我為黑菊姐，因為我告她加重誹謗。（連同她寫我是法院認證小三，當被網友提醒不能這樣寫才改文，但早已蒐證。）目前已開了一次準備程序，那次她向檢察官辯解黑菊是在稱讚女人美麗，那怎麼現在就不敢再寫了？」

▲ 「雞排妹」鄭家純洩露台KOL的手機號碼。

雞排妹打算另提訴訟

說到2年前陳沂先公布她的電話號碼的訴訟，鄭家純透露會把手中的音檔證據提供法官。

她說：「檢察官認為她確實有洩漏我的個資，但我看起來沒有受到損害（不像她說自己每天以淚洗面），所以判她不起訴。聲請到交付審判時，我提供了多名網友的錄音檔，證明大家都是看到她的貼文，知道她在公佈我的電話才打來，目前法官建議我這是新證據要另提訴訟。」

至於陳沂告她個資法的判決結果，鄭家純即表示：「與我告她的訴訟相比，有記者問我會不會覺得委屈，我不會有任何情緒。她洩漏我電話號碼的部分，會對她提起新的訴訟，而今日的一審判決會繼續上訴。」

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嘲陳沂：還是學不乖

另外鄭家純留言感謝大家的加油，自己亦不會說甚麼司法不公，不過她卻說：

不需要傳陳沂爽喊讓我有前科的留言給我，

畢竟她爸爸貪污被判刑五年入獄，當然沒人比她更懂什麼是一輩子的前科。

她幾年前為了想紅亂罵人，搞到被公眾人物告到賠幾十萬，還是學不乖。

我告她誹謗的案子共三件，不久後她一定會被起訴，今天她寫那麼多，可能是在寫信給未來的自己吧。

同時，陳沂於社交平台貼出一張日本入境申報表，然後寫著：「以後入境日本填表，問有沒有判決有罪紀錄，要記得勾「有」」，似在暗嘲鄭家純。她更分享一張食雞扒的相片，然後寫道：「大吉大利，今晚吃雞排」

陳沂回覆網民的留言時，表示會經民事途徑向鄭家純索償100萬元新台幣。

▲ 陳沂於社交平台分享一張「食雞排」照片。

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