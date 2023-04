現年19歲憑演出Netflix人氣劇《怪奇物語》(Stranger Things)飾演Eleven一角走紅的Millie Brown,今日在個人IG宣布與男友Jake Bongiovi訂婚。

她騷出訂婚鑽戒放閃寫道:「I've loved you three summers now, honey, I want 'em all」

未婚夫Jake Bongiovi是美國樂壇搖滾巨星Bon Jovi的兒子,Millie Brown與他在2021年年中公開戀情,並不時在社交網放閃,十分甜蜜。