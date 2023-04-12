【日本研究】雄性細胞成功培育卵子　男同志生育有望成真

▲ 雄性細胞成功培育卵子，男同志生育有望成真。

男人生仔未來或可以成真！日本有大學教授早前宣布成功將雄性白老鼠的細胞製造出卵子，並順利誕生出7隻幼鼠。雖然技術仍屬初步階段，但不排除未來10年內可進一步改良並應用在人類身上，為男性、女性和同性的不孕伴侶帶來生育希望。

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綜合外媒報道，日本幹細胞專家、大阪大學林克彥（Katsuhiko Hayashi）教授上月於倫敦舉行的「第三屆人類基因編輯國際峰會」中發表研究成果，指自己的研究團隊從雄性老鼠上身上取出皮膚細胞，再將其轉換為幹細胞，然後刪除Y染色體，複製X染色體，再將兩個X染色體「黏」在一起，並成功形成卵細胞。

林克彥表示，過程中最關鍵的就是複製X染色體，目前技術尚在初步發展階段，用此方法獲得的約600個胚胎，只成功誕生7隻幼鼠，成功率約1％，低於使用正常雌性卵細胞的5%，不過該7隻幼鼠目前健康狀況良好，亦能繁殖後代。林克彥認為，10年內有望取得技術突破，屆時就可以將這技術安全運用在人類上。

林克彥表示，一旦證明此技術可安全使用，相信可為男性、女性、同性及一些不孕的伴侶帶來生育希望。不過林克彥也坦承，他個人並不贊成讓男人「獨立生育」嬰兒的想法，即便技術可行，社會大眾相信亦難以接受。另外有科學家認為，要將在老鼠實驗中成功的生殖技術，轉嫁應用在人類身上，將會面臨很多挑戰，很難說要花多少年才能夠成功。

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責任編輯：羅嘉欣