【和解在後】盡力兼顧家庭與事業 在職媽媽難忍被忽視終離家出走
娛樂 17:54 2023/04/12
ViuTV劇《和解在後》播至結局篇，袁綺雯飾演的Jenny在家中經常被丈夫（陳翀飾）和兒子（熊倬樂飾）忽視，令她未能在家中感受到愛，傷心欲絕。
袁綺雯飾演的賢妻良母一直處處忍讓，終於「爆煲」鬧爆丈夫和兒子，並離家出走。
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被家人忽視
劇中的Jenny對家庭照顧周到，任職調解員的她每天回家後都會處理家務，包括煮飯、洗衫等，努力兼顧事業與家庭。
可惜，兒子對媽媽不揪不睬，經常戴上耳機並將自己關在睡房內，即使媽媽為他悉心準備一日三餐，他亦寧願煮杯麵進食，令Jenny白費心機。
另一邊廂，Jenny的丈夫終日只顧看手機，當Jenny提出夫妻需要多溝通時，其丈夫亦未有理會她，對她漠不關心。
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Jenny離家出走
昨晚（11日）播出的一集提到，Jenny多次呼喚丈夫和兒子一起吃飯，卻不獲回應。
最終，她掉下圍裙並謂：「你兩仔爺其實係要個工人，唔係要我啊！」之後便離家出走。
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