【和解在後】盡力兼顧家庭與事業　在職媽媽難忍被忽視終離家出走

▲ 袁綺雯於ViuTV劇《和解在後》飾演在職媽媽Jenny。

ViuTV劇《和解在後》播至結局篇，袁綺雯飾演的Jenny在家中經常被丈夫（陳翀飾）和兒子（熊倬樂飾）忽視，令她未能在家中感受到愛，傷心欲絕。

袁綺雯飾演的賢妻良母一直處處忍讓，終於「爆煲」鬧爆丈夫和兒子，並離家出走。

【和解在後】27歲時一脫求變有所覺悟 李麗珍由性感女神蛻變成實力派影后

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

被家人忽視

劇中的Jenny對家庭照顧周到，任職調解員的她每天回家後都會處理家務，包括煮飯、洗衫等，努力兼顧事業與家庭。

可惜，兒子對媽媽不揪不睬，經常戴上耳機並將自己關在睡房內，即使媽媽為他悉心準備一日三餐，他亦寧願煮杯麵進食，令Jenny白費心機。

另一邊廂，Jenny的丈夫終日只顧看手機，當Jenny提出夫妻需要多溝通時，其丈夫亦未有理會她，對她漠不關心。

【和解在後】劇情影射現實故事 港男戀人形娃娃當太太寵愛照顧一生

▲ 《和解在後》。（IG圖片）

Jenny離家出走

昨晚（11日）播出的一集提到，Jenny多次呼喚丈夫和兒子一起吃飯，卻不獲回應。

最終，她掉下圍裙並謂：「你兩仔爺其實係要個工人，唔係要我啊！」之後便離家出走。

最新影片推介：Ivy So專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R