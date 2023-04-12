【朗誦尖子】11歲蔡施齊讀名校文武雙全　拍廣告神還原「小Edan」朗誦樣

▲ 11歲蔡施齊拍廣告神還原「小Edan」朗誦樣，原來施齊與Edan一樣都是文武雙全的名校生。

在洪永城主持的TVB兒童真人騷《成人教科書》中，11歲蔡施齊因撞樣MIRROR成員呂爵安（Edan）而人氣爆燈，連Edan本人都覺得似樣，笑言施齊將來一定好靚仔。最近施齊獲連鎖食店邀請拍廣告，神還原Edan小時候的朗誦畫面，原來施齊本身都是一位名校生，與Edan真是由外似到內！

最新影片推介︰

現時就讀小六的蔡施齊獲邀拍廣告，並朗誦新詩——《米線》，還原當年Edan小學時的朗誦比賽片段，在片中他穿上品牌的「小學校服」，語氣抑揚頓挫，表現自信，並加入很多小動作如甩手、左右張望等，完美還原「朗誦安」，連現場工作人員也大讚相似度極高。施齊解釋自己有朗誦經驗，也參考過Edan的經典朗誦片。

我小時候曾經參加過朗誦比賽，所以也沒有太大難度，我也看過Edan哥哥的朗誦片段作參考。我十分欣賞Edan哥哥，希望長大後可有他現在傑出的成就。

施齊又感謝廣告商邀請，讚揚創作這首新詩來預告新產品，搞笑得來又有意思，非常創新。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

媽媽為名牌小學校長

其實施齊跟Edan除了外表相似，亦一樣是品學兼優、文武雙全的好學生。施齊就讀九龍區名校，曾參加中華少年兒童電影配音大賽奪優異星獎、校際田徑比賽跳遠季軍以及ROBOFEST機械人大賽——香港區選拔賽中多個項目的冠軍等，可見他是多才多藝。

▲ 原來施齊媽媽是深水埗名校小學校長。（影片截圖）

而早前陪兒子一同上節目的蔡施齊媽媽，原來是一名思想開放的深水埗名校小學校長，她認為小朋友、即使是男孩子，都可以在校外有打扮，鼓勵囝囝扮靚。相信作為她的學生都會感到鼓舞！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰林綺玲