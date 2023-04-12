【隱形戰隊】劉佩玥慘遭強姦兼活埋成亡魂第一人？　劉穎鏇堅持不用替身打到周身瘀

▲ 「性感雙嬌」劉穎鏇與劉佩玥慘遭被綁施虐。

TVB熱播劇《隱形戰隊》尚有3集便大結局，昨晚（4月11日）劇情十分緊湊，警隊「性感雙嬌」劉穎鏇與劉佩玥分別飾演的邢風及Shadow，遭陳展鵬飾演的大奸角匡勝天煽動的鏗少（阮浩棕飾），被匡勝天手下暴龍（易宇航飾）及拳霸（何慈茵飾）綁走兼虐待。

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狂遭施虐

劉穎鏇與劉佩玥在劇中被綁後受盡折磨，被吊起兼施以水刑，之後又被困車內遭暴走的鏗少用泥頭車猛撞，畫面極盡官能刺激。

二人被綁期間，劉佩玥機智地在路途中掉下警員證，令馬國明飾演的Ocean等人憑著線索成功找到二人。經過一輪激戰，陳山聰飾演的Cool Sir艱辛救出重傷昏迷的劉穎鏇，可惜腦部受到震盪處於昏迷狀態。

而劉佩玥則遭鏗少等人擄走，在貨車中鏗少起色心：「死八婆，想玩殘我啊？等我玩殘你先啦！」雖然只有一秒的拉開褲鏈鏡頭，但就足已令觀眾聯想到已遭辣手摧花。

之後還將劉佩玥困在木箱內活埋，預告片段中林子善雖然靠哨子找到劉佩玥，但救出時已沒有意識，難度劉佩玥將成結局篇亡魂第一人？

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真打周身瘀

此外，昨晚劉穎鏇與何慈茵的更衣室大戰，兩女不用替身、拳拳到肉，打得非常精彩。

何慈茵透露劉穎鏇（Tiffany）打到周身瘀，大讚對方專業：「我哋打嗰陣兩個都唔錫身，真係拳拳到肉，好好玩、好過癮。我記得Tiffany前臂打到瘀晒，佢比我想像中更tough，因為佢戲服好多時都係背心，手臂同腰都好難攝pad（保護）。同埋佢吊威也好多時都勒到背、胳肋底同手臂損晒，但佢依然冇怨言去努力做好每個動作。」

何慈茵還特別感謝一班勞苦功高的龍虎武師：「佢哋每個人都付出同犧牲好多，冇咗佢哋啲打戲唔會咁精彩。」

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而被封為「新一代性感打女」的劉穎鏇，亦有在個人社交平台上載與自己全劇唯一「替身」合照，感謝「對方」替她完成最危險的動作：

我拍 #隱形戰隊 用過嘅唯一一個替身 🫣💪🏻 辛苦佢啦!!! 幫我替做最危險嘅動作! 😰😅



唔知叫佢咩名好呢？😂

▲ 劉穎鏇上載與唯一「替身」合照。（Instagram圖片）

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