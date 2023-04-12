  • 28°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 14:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尋秦記】宣萱雪兒於新加坡聚舊被「集郵」　Michelle嫁入豪門不介意當繼母

娛樂 13:40 2023/04/12

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

雪兒Keep得好好！

《尋秦記》的趙倩、《流星花園2》的葉莎，這兩個角色也是由中印混血的鄭雪兒（雪兒）所飾演，是不少80後、90後的童年回憶，產量不多的她在2006年隠退，直至2017年再偶爾參與演出。

現時已是豪門靚太的雪兒（Michelle），早前與曾參演《尋秦記》的宣萱在新加坡聚首，更被網民「捕獲」並集郵呢！

【地產仔】雪兒演霸氣地產總經理　MIRROR邱士縉與女神合作感興奮

宣萱與雪兒聚舊

宣萱在上月已抵達新加坡參與犯罪懸疑劇《誰殺了她》，她也把握機會與Michelle相約食飯，現年48歲的Michelle是一大亮點，打扮休閒的她保養得宜，而且身型纖瘦兼皮膚緊緻，完全看不出歲月在她身上留下了痕跡呢！

而Michelle也對宣萱相當有心，事關Michelle早前曾向對方送上班蘭蛋糕，宣萱也有在社交平台上發帖文表示感謝。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Michelle嫁豪門

Michelle在入行十年後便淡出幕前，嫁新加坡當地酒店集團太子爺，並助丈夫處理生意。Michelle曾在TOPick專訪中歸她與丈夫Ajai Zecha於18年前經朋友介紹下相識而開始戀情。她也有照顧老公與前妻的一對子女，不介意成為繼母。

另外，她在2017年客串電影《殺破狼·貪狼》，後來又參演劇集《飛虎之潛行極戰》、《地產仔》，再度展現其演技實力！

    點擊圖片放大
    +11
    +10

凍齡女神

雪兒有自己的凍齡心得，她相信靠著保持平和心態以及正能量，她指：「我的生活好簡單，吃得清淡，多吃菜多喝水。要睡很多，最理現是晚上十點入睡，到翌日早上七、八點。」

消化系統不太好的她，會避免吃甜食及油膩的食物：「敷面膜也是化妝師幫我做的，平時我不太會敷。心情是個很大的影響，抱持正面想法，我喜歡笑，每件事都向有趣的方面看。」她也會做瑜伽，玩泰拳和巴西柔術呢！

最新影片推介：Ivy So專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】蘇雅琳盼兼顧演戲與唱歌　Ivy So未有心水男神：比較看重性格

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【美魔女】凍齡女神雪兒好動不怕痛　學巴西柔術挑戰做打女
16:27 2019/09/04
【美魔女】凍齡女神雪兒好動不怕痛　學巴西柔術挑戰做打女
【不老女神】雪兒淡出十年享受當幸福人妻　靠一個秘密保持逆天凍齡【有片】
11:33 2019/11/15
【不老女神】雪兒淡出十年享受當幸福人妻　靠一個秘密保持逆天凍齡【有片】
【凍齡女神】留守新加坡家防疫　雪兒拍片教養生美顏
15:43 2020/05/12
【凍齡女神】留守新加坡家防疫　雪兒拍片教養生美顏
【地產仔】雪兒演霸氣地產總經理　MIRROR邱士縉與女神合作感興奮
13:07 2020/07/10
【地產仔】雪兒演霸氣地產總經理　MIRROR邱士縉與女神合作感興奮

你可能感興趣

【美魔女】凍齡女神雪兒好動不怕痛　學巴西柔術挑戰做打女
16:27 2019/09/04
【美魔女】凍齡女神雪兒好動不怕痛　學巴西柔術挑戰做打女
【不老女神】雪兒淡出十年享受當幸福人妻　靠一個秘密保持逆天凍齡【有片】
11:33 2019/11/15
【不老女神】雪兒淡出十年享受當幸福人妻　靠一個秘密保持逆天凍齡【有片】
【凍齡女神】留守新加坡家防疫　雪兒拍片教養生美顏
15:43 2020/05/12
【凍齡女神】留守新加坡家防疫　雪兒拍片教養生美顏
娛樂人物職業 娛樂行業 宣萱 雪兒 演員 TVB

最高瀏覽

26歲南韓女星鄭彩律被發現陳屍家中　最後IG發文留下兩字遺言
16:34 2023/04/11
26歲南韓女星鄭彩律被發現陳屍家中　最後IG發文留下兩字遺言
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃
13:13 2023/04/11
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃
【吳耀漢逝世】吳嘉龍被嫌無錢娶老婆　吳耀漢寸爆親家︰有車有樓唔揀你啦
12:16 2023/04/11
【吳耀漢逝世】吳嘉龍被嫌無錢娶老婆　吳耀漢寸爆親家︰有車有樓唔揀你啦