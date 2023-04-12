【不正常愛情研究所】Susuca爆男友自製情趣用品放題　JoJo冧怕醜仔︰佢講一句已經受落

▲ Jaxson怕醜推銷技秒殺Jojo，令她即時投降。

由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、陳國麟（Doniven）、麥惠琪（Susuca）及黃潤祺（Jaxson）擔任主持J2節目《不正常愛情研究所》，明晚（4月13日）播出最新一集。

今集主題是情侶間的情趣，被封為「拍拖王」的黃潤祺（Jaxson）第二度擔任主持，自上集起他似乎特別受Susuca關照，她對這位小鮮肉有讚無彈。今集Jojo同Jaxson是首次同場任主持，她似乎亦非常欣賞Jaxson。

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怕醜表現秒殺Jojo

在男主持向女主持推銷情趣用品的環節中，Jaxson不但擊敗另外兩位主持，他的怕醜表現同時秒殺Jojo，令她笑過不停即刻投降。

Jojo說︰「Doniven係嗰種扭擰type、Alan係猴擒type，Jaxson係直接但怕醜type，佢講一句我已經受咗。」Susuca附和表示︰「係真㗎，總之只要Jaxson同女仔講嘢，對方都會好high，佢怕醜表現好容易令女仔笑。」

▲ Susuca自爆前男友將酒店房變成性商店。

Jojo接受訪問時提到Jaxson較文靜，有做主持潛質，她說︰「佢唔係我特別喜歡嘅type，不過做主持幾有趣，雖然講嘢唔多但都中point，夠搞笑。」

另外言行一向大膽出位的前空姐Susuca，自爆男友有趟製造的「情趣」就非常有驚喜，她說︰「諗住去酒店staycation，一推開門好似sex shop咁，但佈置得好靚，有蠟燭……」情趣用品應有盡有，而Jojo就問出重點︰「之後有冇用到？」

情趣用品店店員爆料

至於今集「有故事的人」是情趣用品店店員Alice，她話買情趣用品的顧客各式各樣都有，年齡主要20到35歲，有不少是情侶拍拖到來。

而接待過年紀最大的是一對年約60零歲的夫婦，她說︰「佢哋係有目標而嚟，想搵一款狼牙套，類似condom嘅套。位太太仲同我講一直有用開情趣玩具，仲喺手袋拎咗隻震蛋同震棒出嚟……」

Alice試過被有位西裝筆挺的熟客，開價2,000元15分鐘要求被掌摑，還提議Alice可以除鞋用腳踩自己下體。

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