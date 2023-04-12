  • 29°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 12:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電話騙案】「+852」境外來電本月起附防騙提示　通訊辦：冀助用戶識別境外可疑詐騙電話

社會 11:13 2023/04/12

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

通訊事務副總監卓聖德。（資料圖片）

電話騙案有上升趨勢，本港4大流動網絡營辦商於本月起，會就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送統一的「防詐騙」文字訊息及話音提示，提醒市民可疑來電來自境外，呼籲他們提高警覺性。而所有流動服務供應商，將於下月起全面實施有關安排。

通訊事務副總監卓聖德今早（12日）於電台節目表示，通訊辦與電訊商及警方引入這個新措施，希望幫助用戶識別境外可疑詐騙電話。他亦指，語音訊息會於用戶接電話後，以兩文三語播放，全長逾10秒，其後才會接通來電者；文字提示則會在電話響起時，顯示於用戶的手機屏幕，惟部分手機型號需於解鎖後，才能看到該段文字。他又指，選擇以文字及語音發送防騙訊息的電訊商各佔一半，而通訊辦現正聯絡手機生產商，研究如何優化介面設置。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】小心白帶異常　中醫教從分泌物顏色睇健康

卓聖德又表示，部分來自境外的「+852」開首電話是由固網打出，形容為「非常可疑」，不過目前已有措施從源頭堵截問題，更指部分來電有機會是漫遊來電，未必是騙徒，因此「難以一刀切」以杜絕問題，只能加入防騙訊息提示。

立法會議員梁熙亦於同一節目上表示，市民可以輕易從網上購買坊間俗稱「改號神器」的工具，將SMS短訊顯示為不同電話號碼發送，售價逾100至300元。因此，他建議警方仿效內地做法，當市民與「高風險來電」進行長時間通話，可以致電該名市民，甚至以「上門」的方式，提醒對方不要受騙。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【網上詐騙】騙子手法再升級　投資虛擬貨幣被騙57萬
今日 09:48
【網上詐騙】騙子手法再升級　投資虛擬貨幣被騙57萬
【朱古力血案】筲箕灣便利店朱古力降價　男顧客不滿毆傷店員
今日 10:06
【朱古力血案】筲箕灣便利店朱古力降價　男顧客不滿毆傷店員

你可能感興趣

【網上詐騙】騙子手法再升級　投資虛擬貨幣被騙57萬
今日 09:48
【網上詐騙】騙子手法再升級　投資虛擬貨幣被騙57萬
【朱古力血案】筲箕灣便利店朱古力降價　男顧客不滿毆傷店員
今日 10:06
【朱古力血案】筲箕灣便利店朱古力降價　男顧客不滿毆傷店員
罪案 網絡保安 梁熙 電台 電台節目 電訊 電訊商 服務 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

26歲南韓女星鄭彩律被發現陳屍家中　最後IG發文留下兩字遺言
16:34 2023/04/11
26歲南韓女星鄭彩律被發現陳屍家中　最後IG發文留下兩字遺言
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃
13:13 2023/04/11
【泳池意外】4歲女童酒店泳池玩水　遭排水口吸實50分鐘溺斃
【吳耀漢逝世】吳嘉龍被嫌無錢娶老婆　吳耀漢寸爆親家︰有車有樓唔揀你啦
12:16 2023/04/11
【吳耀漢逝世】吳嘉龍被嫌無錢娶老婆　吳耀漢寸爆親家︰有車有樓唔揀你啦