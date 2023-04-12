【電話騙案】「+852」境外來電本月起附防騙提示　通訊辦：冀助用戶識別境外可疑詐騙電話

▲ 通訊事務副總監卓聖德。（資料圖片）

電話騙案有上升趨勢，本港4大流動網絡營辦商於本月起，會就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送統一的「防詐騙」文字訊息及話音提示，提醒市民可疑來電來自境外，呼籲他們提高警覺性。而所有流動服務供應商，將於下月起全面實施有關安排。

通訊事務副總監卓聖德今早（12日）於電台節目表示，通訊辦與電訊商及警方引入這個新措施，希望幫助用戶識別境外可疑詐騙電話。他亦指，語音訊息會於用戶接電話後，以兩文三語播放，全長逾10秒，其後才會接通來電者；文字提示則會在電話響起時，顯示於用戶的手機屏幕，惟部分手機型號需於解鎖後，才能看到該段文字。他又指，選擇以文字及語音發送防騙訊息的電訊商各佔一半，而通訊辦現正聯絡手機生產商，研究如何優化介面設置。

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卓聖德又表示，部分來自境外的「+852」開首電話是由固網打出，形容為「非常可疑」，不過目前已有措施從源頭堵截問題，更指部分來電有機會是漫遊來電，未必是騙徒，因此「難以一刀切」以杜絕問題，只能加入防騙訊息提示。

立法會議員梁熙亦於同一節目上表示，市民可以輕易從網上購買坊間俗稱「改號神器」的工具，將SMS短訊顯示為不同電話號碼發送，售價逾100至300元。因此，他建議警方仿效內地做法，當市民與「高風險來電」進行長時間通話，可以致電該名市民，甚至以「上門」的方式，提醒對方不要受騙。

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責任編輯：梁凱婷