【大S前夫】汪小菲秘密來港密會莊鍶敏　 Jacquelin爆對方稱單身大讚小菲做實事

▲ 小菲真係好有異性緣！

汪小菲早前飛往台灣與子女及S媽相聚，但轉眼已經離開台灣，原來近日秘密到港兼蜜會莊鍶敏。

二人更被拍聊得十分開心，全程笑不攏嘴，似乎汪小菲沒有因為大S的官司及張穎穎分手一事影響心情。

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被拍得與莊鍶敏飯敍

今日有報道指汪小菲在中環一間高級餐廳用膳，約晚上7時半，身穿深色西裝及長褲的他，與一男一女友人在餐廳內，相隔20分鐘，穿上黑色皮褸配長裙、梳起髮髻的莊鍶敏步入餐廳，坐在汪小菲旁邊，之後陸續有其他朋友加入。

除了大歎美食外，他們更開紅酒暢飲，用餐近3小時，才「飲飽食醉」離開。汪小菲與朋友道別後與一男一女及莊鍶敏步行離開，並前往四季酒店的方向，相信是意猶未盡，繼續到酒店再聚。

而本跟在男女友人身後的汪小菲與莊鍶敏，逐漸與友人拉開距離，最終二人並肩而行，期間言談甚歡，表現親密。

▲ 汪小菲到港與莊鍶敏飯敍。

大讚汪小菲做實事 爆對方自稱單身

事後莊鍶敏接受傳媒訪問，她直認與汪小菲飯敍，又指因大家也有做直播，都是傾談有關直播的事宜，又坦言對汪小菲印象不俗，大讚他是做實事的人。

她去年底跟台灣丈夫離婚，問到與汪小菲有否發展機會，莊鍶敏指沒多想，二人也是剛認識，當識多個朋友，又直認有交換電話，因有工作問題想請教對方。

莊鍶敏又爆汪小菲介紹自己是稱單身，亦沒有八卦問其的私人事。

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與張穎穎玩完

汪小菲自稱單身，似乎暗示與張穎穎已玩完，其實他與大S離婚後，很快便與張穎穎拍拖，不過有指汪小菲的媽媽對張穎穎諸多不滿，加上汪小菲被內地傳媒拍得與長髮女子同車離開，種種原因引發二人分手收場。

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