【無良旅客】中國情侶遊韓住民宿25日　用水120噸長開煤氣房東收天價帳單崩潰

▲ 中國情侶遊韓，住民宿25日，用水120噸加長開煤氣，房東收天價帳單崩潰。

新冠疫情放寬之後，不少人選擇前往韓國旅遊，但近日一對中國情侶租住韓國民宿25日，期間竟惡意使用了120噸水，相當於連續6天不關水龍頭的耗水量，煤氣加水電費合計甚至高達84萬韓圜（約4,900港元），而且全部費用都由房東承擔。

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綜合韓媒報道，一對中國情侶3月6日於共享住宿平台Airbnb預訂了韓國首爾麻浦區一單棟民宿，租期為25天。房東稱他們在入住大概3至4天前曾詢問過「是否可取消訂房」，但遭到房東拒絕。隨後房東又發現兩人在平台上換掉個人照片，續問「屋內裏是否安裝了閉路電攝錄鏡頭？」

在民宿租約到期前4天，房東收到抄錶員通知，詢問該民宿是否發生煤氣泄漏，結果房東前往查看煤氣錶發現，耗油量竟高達645，為平時使用量的5倍以上。房東表示，「所有燈都開著，鍋爐也開著，但所有的窗戶也都是開著的。這不是煤氣泄漏」。此外，在兩位中國租客租住的25天期間，用水量超120噸，相當於6天一直開著水龍頭的量。而房東最後收到的天價賬單，包括燃氣費64萬韓圜（約3,800港元）、水電費20萬韓圜（約1,100港元），共計84萬韓圜。

根據閉路電視所拍攝到的畫面，可以見到兩名旅客在民宿僅待了5天。在收拾行李離開後，餘下的20天裡，兩人每隔3至4天就會返回該民宿一次，每次僅在屋内逗留5分鐘左右。種種離譜的現象讓房東懷疑是房客刻意為之，她崩潰表示：

心腸要幾壞才會這樣做。

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事後，房東向Airbnb要求仲裁，但得到平台的回復是，因單位内沒有物品損壞，要求房東自行與房客解決問題。惟兩名房客已離開韓國，無法取得聯繫，亦無法進行討論，最後房東只能認栽獨自承擔所有費用。

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責任編輯：羅嘉欣