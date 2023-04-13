【絕地反擊】疫後首個大型行業採購會 亞博4千展商雲集預吸6萬客

香港疫情以來，「2023 香港環球資源四月香港展」是首個於亞博館回復「十館全開」的展覽。展覽佔地7萬平方米，約10個國際標準足球場，預計首日展覽會吸引過萬名訪客。展會分兩期舉辦，4月11至14日是消費電子展，集合最新消費電子、電腦周邊，電競遊戲、汽車電子、戶外電子、影音及電子零件等，4月18至21日則是移動電子展、智慧家居及家電展、家居及餐廚用品展和時尚產品展。預計共吸引來自150個國家及地區超過6萬 名全球專業買家到場。疫情令香港經濟一落千丈，今次舉辦大型展覽，實行來個絕地反擊。

環球資源展覽會自2006年首次落戶亞博館以來，去年10月，在許多國際展覽礙於旅遊限制而移師至其他城市之際，環球資源展覽堅持留港舉辦，以專業及可信賴的採購盛會協助加速香港經濟復甦步伐。今年將雲集超過4,000家優質展商，逾8,000個展位，線上線下提供30萬件最新商品，更設有各大主題展區、 體驗及演示區、研討會等，為買家創造更優質採購體驗。

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通關有助刺激人流

主辦單位舉辦國際展覽，能否吸引龐大的人流是成敗關鍵，尤幸通關復常，買家蓄勢待發。由於香港是國際貿易基地，內地供應商和參展商喜歡到港參展，便於接觸優質的國際買家。 環球資源展的展期與廣交會接近，吸引附近更多買家到訪，配合香港地理優勢及便利交通，1 小時可到達大灣區其他城市，兩地展會產生協同效應。亞博館毗鄰機場及港珠澳大橋，內置機場快綫博覽館站，買家落機後只需 1 分鐘即可到達會場，極為方便。

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為迎接行業復甦，亞博館更於早年投資6億港元進行大規模場館升級工程，為是次展會強勢回歸迎接國際訪客提供全面支援，新展覽模式「雲逛展」更結合線上線下展覽，有效促進買賣雙方溝通與合作，創造商機。

食肆推滬江珍味饗宴

為滿足展覽進行時高端商務訪客的飲食需要，亞博館高級中菜廳《澐 · NUVA》聯乘上海名廚團隊上海佘山世茂洲際酒店中餐廳《彩豐樓》，推出展會限定「滬江珍味饗宴」。團隊精選新鮮上海食材，以多款地道珍饈入饌，如紅花蟹、大花 蝦、鱈魚等，炮製五道菜午餐及八道菜晚餐，搭配大嶼山180度醉人景致，擦亮美食之都招牌。推廣期為4月11日至15日。

除了高級中餐，亞博館將特別為訪客預備了多款地道滋味小吃每日輪流免費派發， 有傳統糕點如龍鬚糖、缽仔糕、特飲咸檸七，更有街頭風味十足 的咖喱魚蛋、雞蛋仔等，《亞博館冰室》讓訪客以舌尖體驗香港 的獨特之處。下載 AsiaWorld-Expo 手機應用程式，免費登記成為 亞洲國際博覽館會員即可換領！

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