【極度俏郎君】宣萱大讚姜皓文演得好　大隻仔羅浩銘喊戲考演技

▲ （左起）何啟華、姜皓文及吳保錡。

ViuTV新劇《極度俏郎君》將於下周一（4月17日）首播，在劇中演前江湖大佬的姜皓文（黑哥），聯同何啟華（Dee）、吳保錡、強尼、周祉君、張文傑、羅浩銘、李凱賢、吳啟洋、練美娟及王家晴等，今日（4月11日）在九龍灣出席記招，身在外地的宣萱亦拍片分享點滴。

宣萱讚姜皓文演得好

姜皓文表示，今次拍《極度俏郎君》與ERROR合作，獲他們大力照顧，合作得開心。阿Dee及保錡今日與姜皓文見面即稱呼對方「大佬」，姜皓文與他們擁抱說：「在戲裏戲外，我已當佢哋係細佬，佢哋每做一件事都好有point，佢哋好照顧我。」

宣萱拍片分享過往只有一次與姜皓文合作的機會，難得今次再度合作，而且有感情戲拍攝，宣萱表示，其中一場戲是二人分開拍攝，當時看着姜皓文演出的重播片段，自己便跟着演出反應，她說：「我一take便拍攝完成，全靠你（姜皓文）演得好。」

▲ 未能出席記招的宣萱拍片分享拍攝心得，呼籲觀眾收看劇集。

李凱賢做死對頭

另外，周祉君、羅浩銘及李凱賢在《極度俏郎君》演舉足輕重的角色。李凱賢飾演姜皓文的死對頭，他說：「我被人打跛了腳，之後找姜皓文報仇。拍攝期間我盡量扮跛，返到屋企都扮跛。」

而周祉君演智慧型黑社會，他說：「我是飾演張慧儀的助手，設法陷害姜皓文。我有少少動作戲，有一場槍戰，好耐冇試過過揸槍，入行時都有演動作戲，今次有動作好開心。」

至於羅浩銘演黑哥多年的好兄弟，動作演員出身的他今次卻不用動作演出，卻要挑戰演技，他說：「今次演一個唔適合做江湖人的江湖人，同黑哥有兄弟情，感情上有交流，今次最難要捉搞笑timing，仲要首次在鏡頭前喊。」

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