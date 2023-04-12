【抗癌之路】照顧末期癌夫與遲緩仔女　妻打2份工獨力養家︰快撐不住

▲ 台灣2孩媽媽照顧末期癌夫與遲緩仔女，直言快撐不住。

家人患病，照顧者壓力很大！台灣有名兩孩媽媽，丈夫癌症復發，仔女都有發展遲緩需接受訓練治療，照顧家人分身乏術，加上家庭經濟支柱落在她身上，日打兩份工只能勉強應付日常生活，無法支付丈夫龐大醫療費，只能放棄最好的治療，苦不堪言。

39歲台男乳癌復發

綜合台灣網媒報道，台灣彰化市一對夫妻面臨困境，39歲丈夫周先生原先從事鋼鐵運輸司機，多年前發現乳房有硬塊，確診乳癌第二期，經治療病情穩定，為養家打地盤工，不慎從9樓跌落摔斷腿，幸保住性命。然而，今年初，癌細胞轉移至骨頭及肺部第4期，證末期癌症。

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周先生跟妻子育有一對仔女，7歲大仔與4歲女兒都有發展遲緩，需接受訓練治療，太太照顧仔女之外，亦要照顧丈夫。家中頓失去主要經濟支柱，周太硬著頭皮支撐成頭家，靠著一技之長，勉強從事到府服務的美容工作，亦利用時間到夜市火鍋店兼職賺約600台幣（約155港元），加上補貼援助，只能勉強交屋租、生活使費，而抗癌的標靶藥物錢負擔不起。周太哭著說：

撐不住，當然要跟它拼一次，沒有拼的話，小朋友這麼小真的沒有拼，我真的承受不了……

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一家難應付醫療費

周先生亦向太太表明︰「我絕對不會向命運低頭」、「我要活下去」。雖然丈夫不放棄，太太全力支持抗癌，但現實問題卻令他們抗癌路遇阻滯。周太表示，當丈夫被診斷癌症第4期時，醫生建議要用標靶藥物治療，但一盒標靶藥就要6萬台幣（約1.5萬港元）起跳，沒有錢去支付，只能每周五定期去醫院做化療去延續生命。

妻獨力養家快撐不住

加上照顧SEN孩子，周太身心俱疲。看見老婆如此辛苦，周生用虛弱的聲線表示愧對妻子︰

以前都是我自己一個人賺，可以養家庭，現在沒辦法了。我也很不好意思，因為老婆很辛苦。

太太沒有埋怨，只求丈夫可健康，跟孩子一起生活下去，她更給先生一個擁抱，夫婦情深共患難。周氏一家盼外界能給予幫助支持抗癌，讓夫妻倆能繼續堅持下去。

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責任編輯︰王明芳