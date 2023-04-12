【LAW霸女神】王嘉慧化身索爆空姐　戴祖儀天真發問被Bob諷低智

由森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）、魏韵芝（Joyce）和王嘉慧（Cathy）任主持的TVB資訊節目《LAW霸女神》，在第3集邀來麥美恩（Mayanne）任嘉賓，主題是「交通」。

Mayanne一出場即發揮搞笑本色，大講爆笑押韻Gag：「LAW霸女神，點解導演要我着長裙，見到森美，要攞佢胳肋底嚟聞！」語畢Mayanne便成個頭質向森美大哥胳肋底，場面搞笑。

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偷雞偷窺分不清惹來大笑

今次其中一條情境片段邀來劉頌鵬客串，片中揸單電車的他趕時間之際遇上紅燈，之後他靈機一觸，熄匙下車推着電單車過交通燈。

問題是，此舉是否觸犯法例？Mayanne回答時一時口誤說：「唔可以咁樣落車推，佢咁樣係『偷窺』。」原來Mayanne傻傻分不清「偷雞」和「偷窺」，引來全場大笑。

▲ 場面爆笑，氣氛十足。

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好勝Joyce背出的士標籤

兩位「LAW霸女神」Joyce及Vivienna表現則同樣亮眼，其中一條問題是「乘客沒有將貨物擺在車尾箱，是否需要支付行李費？」Joyce解答時清析地背出貼在的士上的黃色貼紙內容。

森美大哥聞言愕然地問：「我想問你，你本身有背開呢啲嘢？」Joyce不諱言說：「我唔會否認我有做功課，我係好勝Joyce！」

▲ 第四集嘉賓林盛斌（Bob）。

收錢做家務算是勞工

節目的第四集邀來林盛斌（Bob）擔任嘉賓，主題是「勞工」。其中一條問題「遊客以『義務』性質工作，老闆有否犯法？」

Cathy回答說：「片中佢哋係表兄妹關係，唔存在僱傭關係。」森美聞言後說：「你阿爸請你嘅話，你都係僱員嚟喎，因為佢畀錢嘛，你有冇幫爸爸做咩工作吖？」

Cathy回答指在家中會幫忙做家務，森美即再追問：「咁你有冇收錢？」

▲ 三位女神角色扮演，造型吸精。

女神角色扮演造型吸精

另外，今集有一段情境片段，三位女神Joey、Vivienna及Cathy齊齊玩角色扮演，Cathy穿上制服化身空姐，Joey和Vivienna則扮演夜總會小姐，造型吸睛。

該條問題是「介紹客戶去夜總會進行性交易，當中無收取任何報酬，算不算犯法？」Joey聞言勁天真地問道：「乜依家仲有夜總會架咩？」Bob忍不住出口狂窒：「大佬呀，問埋啲咁低智嘅問題嘅！」場面搞笑。

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