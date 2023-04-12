【小老師】受老師媽媽薰陶開班教中文　7歲女童三大教學法獲家長盛讚

▲ 7歲女童已經當上小老師。

現時不少孩子從小學、甚至幼稚園就開始補習，不過新加坡卻有一名7歲女童，從小跟在老師媽媽身邊學中文，耳濡目染下變成一位小老師，在家替其他小朋友補習中文，憑著3大教學法吸引多達20多名家長為孩子報名。

綜合新加坡媒體報道，今年7歲的陳曦恩中文造詣超出同齡人水平，這都要歸功於父母的用心，35歲的陳媽媽和丈夫為了提供孩子良好的學習環境，早就決定實施「在家教學」（homeschooling），為女兒選擇不同中文書本，學好中文。

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陳媽媽除了在家教女兒，亦成為教會老師，開班教授中文，當時2歲的曦恩亦會跟其他同學仔一齊上堂。曦恩自小很喜歡閱讀中文書籍，陳媽媽透露，女兒3歲時中文水平已幾乎是當地小六程度，隨著年齡漸長，她成為媽媽的小助手，幫手準備教材、亦會講故事等。

媽媽發現，曦恩跟小朋友講故事時，會模仿自己的教學方式和語調，亦會停下來問小朋友問題，帶動課堂氣氛。曦恩亦在不同講故事比賽中得獎，經考量後便鼓勵女兒嘗試自己開班授課，體驗教學滋味。最初媽媽只想為女兒招收兩名學生，沒想到，女兒招生的消息，竟吸引多達20多名家長為子女報名，令媽媽感到十分驚訝，最後破格收取了4名學生，真正當起中文小老師。

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投學生所好

陳曦恩的教學方法與傳統教學略有不同，她會先掌握學生的喜好，再從對方的興趣著手，例如有學生喜歡玩煮飯仔，她便用這個遊戲方式跟對方溝通，在玩樂過程滲入中文辭彙。

另外，有一名10歲男童的家長亦表示，當曦恩知道兒子喜歡下棋後，就會通過玩象棋方式跟兒子對話，兩人關係很快變得親近，讓留學回國後抗拒講中文的兒子開始願意講中文，兩個多月以來，學習效果顯著，令家長相當滿意。

安排適量功課

曦恩亦會安排適量功課，除了寫生字，亦會要求學生閱讀書本和看中文影片，多方面加深所學的中文字詞。由於與學生的年齡相近，加上有趣的教學法，令這位小老師相當受歡迎。

不選兒童書

在選擇教材方面，曦恩會跟任職教師的父母商量，她表示爸爸會為她揀選一些歷史書，但絕不會挑選兒童書，她認為想學好中文，就要使用中文達一定水平的課本。現時曦恩每周會有3堂課，每堂一小時，分單人及雙人班，收費分別為16新幣（約94港元）及30新幣（約176港元）。她還將超過一半的收入捐給慈善機構，幫助非洲有需要的兒童，並把30%交予父母作家用，剩下的才留給自己。

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責任編輯︰王明芳