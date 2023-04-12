【網上騙案】大學生花3萬買BP演唱會門票慘遭「放飛機」　長假期共錄27宗網購門票騙案

▲ 有大學生花3萬元在Carousell購買Blackpink演唱會門票，付款後慘遭「放飛機」。（資料圖片）

在過去的長假期，警方共接報27宗網購門票騙案，合共損失近9萬元，涉及種類包括演唱會門票、主題公園門票、澳門船票及郵輪套票。

有大學生花3萬元在Carousell購買Blackpink演唱會門票，付款後慘遭「放飛機」；也有中年男子在同一平台購買迪士尼樂園門票，當面交收時發現門票屬偽造，力保不失。

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警方提醒，付款前，亦可使用「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入賣方店名、網址、電話、收款賬號，即時評估風險。

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記者：黃穎津