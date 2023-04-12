【網上騙案】大學生花3萬買BP演唱會門票慘遭「放飛機」 長假期共錄27宗網購門票騙案
社會 11:20 2023/04/12
在過去的長假期，警方共接報27宗網購門票騙案，合共損失近9萬元，涉及種類包括演唱會門票、主題公園門票、澳門船票及郵輪套票。
有大學生花3萬元在Carousell購買Blackpink演唱會門票，付款後慘遭「放飛機」；也有中年男子在同一平台購買迪士尼樂園門票，當面交收時發現門票屬偽造，力保不失。
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高危貨品排行榜（12/4更新）
- 演唱會/主題公園門票
- 健康食品/補健品
- 傢俬/家庭用品
- 電子產品
- 海鮮食品
- 手袋
- 首飾珠寶
- 外幣兌換或充值服務
- 玩具模型
- 相機
過去一周常見詐騙專頁（不排除假冒同名專頁或帳號）
- Brother Cloud Mall
- HK Travel Agent Club
- Pinnacle Project
- Play Eat Easy
- RL Plant
- SHARE AGE 精品代購
- Yofresh 優鮮
- 永昌商行
- 香港金順旅行社
- 數碼之家
警方提醒，付款前，亦可使用「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入賣方店名、網址、電話、收款賬號，即時評估風險。
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記者：黃穎津