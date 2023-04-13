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【凍齡秘訣】57歲凍齡大叔似30歲　靠4招煉成逆天顏值兼腹肌

保健美顏 09:53 2023/04/13

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

57歲凍齡大叔似30歲，靠4招煉成逆天顏值兼腹肌。

男人上年紀，不一定就要成為「油膩大叔」。一名57歲的時尚攝影師，因凍齡顔值和逆天身材而在網絡上爆紅。近日更出書分享自己的凍齡秘訣，濕身寫真照讓網民暴動。

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活得健康啲
【活得健康啲】港產導盲犬陪伴走遍世界終退休　主人不離不棄照顧終老：牠是家人

來自新加坡的時尚攝影師陳傳多（Chuando Tan）出生於1966年，年輕時是一名模特兒，後來成為攝影師幫時尚雜誌拍攝，更和多間知名品牌合作，如Louis Vuitton、L'Oreal等。2015年，已年屆半百的他因深邃五官加上健碩身材而爆紅，他在社交帳號上也常展現熱愛運動、四處旅遊、及認真工作拍攝的一面。帥氣樣貌加上招牌粗框眼鏡，魅力十足，旋即斬獲逾百萬粉絲。陳傳多也因不老體態，被媒體爭相報道，更在去年登上日本時尚雜誌《Numéro》的專訪人物，被封「奇蹟般的56歲」。

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新書揭凍齡秘訣

近日，陳傳多又獲得作家新身份，推出了自己的首部文字作品，大談自己的人生哲學觀與養生飲食之道。他在Instagram專頁上公開喜訊，並配圖新書封面照。照片中，他上半身赤裸地從海中走上岸，展現「太平洋寬肩」和線條分明的朱古力腹肌；逆天身材令網民大暴動。

對於網民最關注的如何保持凍齡狀態，陳傳多曾在許多訪問中公開分享秘訣，即「7分飲食、3分運動」。他表示，自己從小就是游泳運動員，至今也一直規律地進行游泳運動。另外，他不煙不酒、注重飲食，還會嚴格遵循健身訓練，每星期都會去4次健身房。這樣超自律的生活不僅讓陳傳多始終保持年輕，更讓他獲經紀公司賞識，如今又準備進軍華人演藝圈，相信「帥大叔」日後能吸引到更多關注。

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責任編輯：羅嘉欣

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