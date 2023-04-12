【爺孫戀】相愛十載伴李坤城至離世　遺孀林靖恩撰文談感受

因「爺孫戀」聞名的台灣資深填詞人李坤城，於本月9日晚上因大腸癌逝世，終年66年。而遺孀林靖恩於丈夫李坤城離世前，一直陪伴在側。

李坤城大筆遺產的去向成為焦點，據悉他的財產將全留給較其年輕40歲的林靖恩。而李坤城的兒子李卓軒早前發長文感謝爸爸，留給他的都是「無價的遺產」。

因為李坤城沒留遺產給兒子，而李卓軒也不打算爭奪遺產，會尊重父親的決定，故有網民指林靖恩「年紀輕輕就賺到了遺產」。對此，林靖恩回應傳媒︰「我跟李坤城生前從不談錢，我有我自己的人生規劃，錢的事我不需要，也不用跟任何人交待，不干外界甚麼屁事。」

另外，林靖恩在4月11日在個人社交平台首度撰文抒發丈夫離世的感受。

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林靖恩寫感受

林靖恩於個人社交平台寫道：

11日離開台北，見了幾個能夠知心的朋友：十年前促成和大家認識的；七個月來，一位大家最不可能交心的，一起哭、一起笑。今日啟程，時光倒流。狐狸們呀，能諒解吧

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▲ （FB圖片）

彼此相愛10年

縱然李坤城與林靖恩年輕相差40歲，一直不被外界看好，但無阻兩人相愛10年，至今年2月1日，兩人更登記結婚正式成為夫妻。

李坤城住院期間有很多文件需要家屬簽署，故此兩人決定登記結婚以解決不便。

林靖恩透露在準備資料時，才發現李坤城早在生病前，已經將結婚證書備妥兼簽好，早就想娶她進門。林靖恩最後穿上隔離衣，與躺在病床上插管的李坤城結婚。

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