【旅遊復甦】豪華團銷情回升　逾10萬元東非遊受捧

▲ （縱橫遊圖片）

港人外遊氣氛熾熱，日韓台、內地及東南亞等短綫團迅速復甦外，特色豪華團的銷情亦正在回升。有旅行社推出東非動物大遷徙10天遊，暑假只辦2團，團費逾10萬元，均不乏捧場客，全部已成團。旅行社又獨家推出新疆火車12天團，穿越絲綢之路9個城市，同樣反應熱烈。

縱橫遊指留意到市場對特色豪華旅行團的需求，推東非肯雅10天生態遊，主打欣賞動物大遷徙，其間入往5星級酒店，包括連續3晚入住今年落成的瑪沙瑪拉JW萬豪酒店露台套房，客房面積逾千呎，每位團費10.3萬元起。

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新疆火車12天團 索價4.4萬

主席兼行政總裁袁振寧表示，在疫情期間已經與當地地接溝通，預留觀賞動物大遷徙最佳時段、即7至8月，因當地酒店已爆滿無法再加團，所以7至8月只開辦2團，分別於7月14日及8月3日出發，全部已成團。

他預計暑假有50至60個長綫團出發，數量回復疫情前一半，杜拜、澳洲珀斯及土耳其伊斯坦堡較受歡迎，基於本地有直航機到達，較為方便。不過他指出，國外長途航班未復飛香港，現時機票已較疫情前貴，暑假旺季期間歐洲酒店加機票更較現時加價4至5成，預料屆時生意做回疫情前3至4成已經不錯。

另外，縱橫遊又推出新東方快車12天團，穿越新疆越絲綢之路中9個城市，車廂設有獨立衞浴間、管家服務，每位43,999元起。而日本豪華團亦甚有需求，日本8天九州遊，團費41,999元起，品嘗海鮮、A4國產黑毛和牛、河豚料理，當中2晚入住黑川溫泉旅館最頂級獨立屋，每幢設有私人露天風呂，6月出發，亦已成團。

主打豪華旅遊的捷旅假期，其歐洲、地中海及中東長綫旅行團，每位團費為3萬元至5萬元，行程7日至13日不等，而今年首季查詢量已回復疫前7成。

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記者：陳麗娜