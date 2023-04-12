【張國榮紀念展覽】董橋書寫張國榮經典歌詞　《儂本多情》紀念哥哥玉殞20周年上海開展【內附連結】

▲ 這個4月，紀念活動依然繼續，松蔭藝術正在上海舉辦《儂本多情》特展，以松蔭的方式紀念「哥哥」，紀念那個有張國榮的香港。

4月份，是懷念「哥哥」張國榮的特別月份，今年是張國榮逝世20周年紀念，香港已舉辦過演唱會、展覽，以不同形式紀念「哥哥」。這個4月，紀念活動依然繼續，松蔭藝術正在上海舉辦《儂本多情》特展，以松蔭的方式紀念「哥哥」，紀念那個有張國榮的香港。

松蔭藝術在面書上寫道：「哥哥」張國榮，香江貴公子，董橋稱他為最後一個西關大少；才華出眾的他，雖然已離開這個世界20年，但也留下許多經典的電影與音樂作品。在《儂本多情》的展覽作品中，有幾首膾炙人口的歌曲，透過董橋的文字配搭顧靜的繪畫來呈現。不知道大家是否也是邊欣賞著作品就漸漸有旋律出現在耳朵裡面……

董橋為退休報人、香港作家；顧靜為貴州師範大學美術學院院長，教授。

《儂本多情》特展在4月1日開幕，但並沒設開幕酒會，松蔭主人潘敦說：「沒有開幕酒會，因為不是一件值得慶祝的事情，懷念他的人，有空，來看看就好。」

▲ （松蔭藝術fb）

據潘敦憶述，這個展覽雖然今年才辦，但其實早在三、四年前已有構思。他說，他們藝術界人士經常來港看蘇富比預展及拍賣，在2019年4月1日，他剛好住在香港文華酒店，從文華酒店走出來，就看到整條街上都是紀念張國榮的花藍，當時他就想到，一個人過世十多年，每年都還有人想著他、紀念他，就覺得應該是個很有意思也很有意義的事情去做。「當時就想，在松蔭畫廊創立10周年時，剛好是張國榮去世20周年，也可能有機會辦一個展覽去紀念他，於是就有了這個展覽。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

作為畫廊，在策劃這個展覽時，潘敦也思考過，到底應該用甚麼不一樣的形式，去紀念張國榮，讓大家記住他的一些東西。「我們就想到不如創作一些典鏡頭的繪畫，於是請了顧靜畫一些劇照，例如《英雄本色》、《縱橫四海》等，還邀請了跟張國榮熟稔的人，如董橋、李純恩寫一些關於張國榮的文字。」展覽中，有董橋書寫張國榮歌曲的歌詞，也有李純恩寫下他跟張國榮交往的事。

至於展覽取名《儂本多情》，潘敦認為，「儂本多情」四個字，是最能夠描述張國榮的那種狀態的。「雖然我沒面對面跟他交流過，也沒跟他講過話，但是你看他的眉目，我覺得很有趣，就是我們這次展覽有一位參加這個展覽的藝術家林曦，她就畫了一幅張國榮《霸王別姬》裏的劇照，然後她跟我說，她在畫這幅畫前，重新看了一遍《霸王別姬》，因為她說：『我要捕捉他的眼神，不是那麼容易。』那我覺得，其實張國榮的眼神就很好地說明這四個字。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

儂本多情：紀念張國榮玉殞二十周年

地址：松蔭裏（上海市武康路376號205室）

展覽日期：即日至2023年4月30日

開放時間：周二至周五 13:00~17:00，周六 11:00~17:00

備註：觀展必須在網上預約，不接受現場或電話預約。

編輯：葉翠華

