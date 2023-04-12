【消費券2023】豐澤蘇寧友和推消費券優惠 最平1折起買電器【內附連結】

▲ 各大電器店都推出消費券優惠，豐澤精選超過1,000件筍貨低至17折，相當超值。

首期$3000電子消費券將於4月16日發放，相信大家已急不及待準備選購電子產品及家電，提升生活質素，以下3間電器店紛紛推出優惠：

1. 豐澤

新一輪消費券即將到手，豐澤已準備好一連串勁賞禮遇，讓大家盡情入手心水電器。由4月15日起至5月21日期間，「豐澤抵得祭」回歸，於全線門巿及網店呈獻五大破天荒勁筍優惠，以快閃1折抽籤搶購熱賣產品打響頭炮，精選超過1,000件筍貨低至17折任你揀，更加碼送上$5,000電子優惠券，與你勁賞消費折！

• 精選超過1,000件筍貨低至17折優惠

• 登記抽籤搶購1折限量人氣產品

• 一連5週限時勁減，每週不同主題快閃優惠

• 10個超級品牌優惠打孖賞

• 派發高達總值 $5,000電子優惠券，用豐澤APP搶指定產品類別電子現金券，即可一減再減

2. 友和YOHO

友和趁派發消費券推出一連串優惠，讓大家買得愈多賺得愈多。友和YOHO支援6大消費券支付平台，包括Alipay HK、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap & Go以及WeChat Pay，6大支付平台優惠合共高達$430。

同時，使用消費券支付工具購買指定人氣產品，如Dyson、IRIS OHYAMA、FOREO等產品，更可獲低至1折優惠。

乘消費券的熱潮，友和YOHO一連四星期，逢星期四推出激筍閃購，低至1折起，萬勿錯過！

▲ 友和

3. 蘇寧

蘇寧推出《勁「賞」消費買不停》優惠，門店各款人氣電子產品及家庭電器以低至42折優惠價發售，優惠期至2023年5月31日。網店精選優惠低至4折，優惠期至2023年4月30日，未收到消費券都可以及早鎖定優惠，率先盡情購物。

除此之外，蘇寧門市及網店均有多項消費券加碼優惠。AlipayHK、WeChat Pay HK及BoC Pay用戶於電子支付平台領券並於蘇寧門店單一消費滿$3,000可享即減$100優惠及單一消費滿$1,500可享即減$50優惠；八達通、PayMe及Tap & Go用戶於蘇寧門店單一消費滿$1,500即送$25咖啡禮券；於蘇寧門店以消費券購買家電產品滿$3,000，手機及智能通訊產品滿$5,000，送限量精美贈品。而網店客戶亦可憑優惠碼領取總值$150優惠券，購物抵上加抵！

而且即日至2023年6月30日憑安信WeWa/EarnMORE信用卡單一簽賬滿指定金額可享高達$2,400現金回贈，登記成為蘇寧SoClub會員即可獲$850 hksuning.com網店優惠券，從速登記，盡享各項精彩優惠！

▲ 蘇寧

記者：招美寶

