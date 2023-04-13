【零用錢】15歲女兒月碌附屬卡4.2萬元 港媽：年青人都咁駛錢法？

▲ 15歲女生用附屬卡月花4.2萬元零用錢。

子女上中學後，父母通常都會每月給他們零用錢上學，其實零用錢是豐儉由人。有港媽今日在網上發文抱怨，15歲女兒在1個月内碌咗附屬卡達4.2萬元，直言「有d太多」，並質疑現時讀國際學校的年青人是否都是如此高消費，帖文引來大批網民熱論。

有位港媽近日在Facebook群組「家長 Secrets」發帖文，她問各家長「有沒有給子女附屬卡的習慣？」。該名媽媽指，女兒今年15歲，讀國際學校，剛收到信用卡的月結單，發現女兒碌了4.2萬元卡數，直言「有d太多」。

她坦言，自己有詢問個女點解卡數咁多，但女兒只回覆她︰「同朋友一齊出去食飯居多，係AA制」。她半信半疑惟有公開問大家︰「係唔係讀國際學校既年青人都咁駛（錢）法？」又強調女兒只就讀「普通ESF」（英基學校協會），不是甚麼「勁嘢」。

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網民驚嘆，一個學生每月使四萬幾，紛紛留言︰「理解唔到」、「飯錢多過我份糧」，有人更指自己有兒子，大叫「親家！」，更有網民質疑︰「係唔係家長教金錢概念有問題」，甚至有人指︰「係咪打多咗個0？」

港媽澄清網友唔buy

未知是否因為群情洶湧，不但女兒被攻擊「敗家」，連發帖的港媽也被指「唔識教女」，翌日港媽再次發文，指自己是打多個「0」，勸大家冷靜︰「大家唔好激動，唔小心撳多咗個0，係$4,600」，這番操作令人啼笑皆非，但網友卻唔buy，指她解釋似掩飾，「個結局咁反轉」、「假到呢！邊個信。」、「點解4600打多咗個0=42000」。

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