【嬰兒意外】媽媽半夜餵奶不慎睡著　4個月大B女掉入床罅頭部朝下窒息亡

▲ 媽媽半夜餵奶不慎睡著，4個月大B女掉入睡床與牆壁之間的空隙裡， 雙腳懸在半空中，頭部朝下窒息而死。

媽媽太攰，會因疏忽照顧而發生致命意外！新加坡一名媽媽餵4個月大B女飲奶時不慎睡著，醒來後發現女嬰掉入睡床與牆壁之間的空隙裡，雙腳懸在半空中，頭部朝下窒息而死，日前驗屍官將事件裁定為意外。

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綜合外媒報道，事發於2021年12月20日凌晨5時許，死者是一名4個月大的女嬰艾琳（譯音），案發時與父母住在新加坡蔡厝港。當時B女因肚餓哭鬧，媽媽便餵奶，然而卻因太累睡著。當媽媽在6時許醒來時，發現女兒不在床上，她驚見女嬰掉入床罅中，雙腳懸在半空中，整個人倒立，頭部朝下。

媽媽立即將女嬰救起，但女嬰已毫無反應，她便向房客求救。房客為女嬰做人工呼吸急救，當時見到女嬰鼻子有乾掉的牛奶，身體已冰冷。媽媽報警求助，救護人員趕到時，女嬰嘴唇已變藍，也沒有心跳。女嬰最後搶救無效，清晨7時44分宣告死亡。驗屍報告顯示，女嬰的死因是體位性窒息(Positional Asphyxia)。

驗屍庭早前針對女嬰的死進行研訊，驗屍官本月3日發表結論。調查顯示，主人房沒有嬰兒床，女嬰與媽媽睡在同一張床上，床頭和床的左側靠牆，床的左側與牆壁之間有22cm闊，25cm深的空隙。驗屍官認為，媽媽在餵奶時，有可能將女嬰的包巾(swaddle)鬆開，讓女嬰自己拿奶樽喝奶。女嬰在媽媽睡著時翻身，不幸一頭栽入睡床與牆壁之間的空隙裡。

由於女嬰呼吸功能以及血液循環長時間受阻，最後窒息而死，驗屍官將事件裁定為意外。而驗屍結果顯示，女嬰沒有外傷，她的肺部嚴重阻塞，有些許肺炎跡象，但不嚴重，不足以致命。

女嬰的父親在新加坡海事及港務管理局返夜班工作，他通常都會透過手機觀看房間動靜，不過案發當天他在凌晨4時許睡著，錯過救女嬰的黃金機會。媽媽透露，女嬰在接種肺炎鏈球菌疫苗後出現發燒症狀，顯得疲累且沒有以前好動，案發前一天還出現呼吸困難的情況，但她沒帶女嬰就醫。

她續指會在床上放另一張小床褥讓女嬰睡覺，但據查案人員的推斷，女嬰案發時沒有睡在小床褥上，而是睡在媽媽旁邊。而爸爸表示，只有4個月大的女嬰，在案發前的一兩天成功翻身一次，但女嬰翻身後無法把頭舉起。

有專家表示，讓4個月大的嬰孩自己進食不是個理想的做法，因為可出現嬰孩被奶水噎著的風險，建議家長等到嬰孩6個月大後才這樣做，同時也建議，不要讓少於12個月大的嬰孩趴著睡，並讓他們睡在嬰兒床上。嬰孩若會翻身，也不要讓他們穿包巾，這樣嬰孩在翻身後，較容易將身體翻回來，減低意外風險。

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責任編輯︰王明芳