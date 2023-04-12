【地獄廚神】女友煮暗黑料理要求連吃一周　男生稱吃了就是真愛

地獄廚神再現！一名台灣男生在網上發文，分享女友的暗黑料理照片，指女友想考驗他一周，並感嘆「吃了就是真愛」。網民紛紛留言擔心樓主健康，直言「吃了就致癌」、「這是滅口餐吧」、「不要玩食物」、「吃完你就變遺愛」。

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該男生於Facebook群組「爆廢公社」分享7張女友的暗黑料理照片，從中可見無論是蛋撻、魚、還是蝦都煮成焦黑色，且焦掉範圍極廣。當中最為震撼的一張照片，只見鐵鑊中有10多粒完全焦黑的球狀物體，猶如翻炒炭球般，根本無法分辨是甚麼丸類。男生在貼文中無奈稱：

女朋友說要考驗我一星期，吃了就是真愛。

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網民見狀紛紛留言勸喻樓主，指他若順應女友意思吃掉，健康堪憂，「真癌（真的得癌）」、「這可能活不到一個禮拜」、「先找好頂尖治療癌症醫師」、「有保防癌險吧！？」

有網民笑言樓主女友的愛太過沉重，「窒息的愛」、「一起吃就能一起當神仙眷侶了」、「做成這樣也是不容易」。有人猜測，「她是不是對於食物的顏色有什麼誤解？」、「她是不是有幫你保巨額保險？」

有網民則認真建議，「換女朋友和保命二選一」、「真愛如果是讓你得癌，那是不是不如不愛。」。另外亦有網民質疑貼文真偽，認為樓主在網上盜圖創作，「你女友真多啊，而且都是盜圖的」

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣