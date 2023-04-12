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【危險行為】男歌手表演途中跳向台下觀眾席　歌迷骨牌式倒地現場陷混亂

健康 13:09 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

男歌手表演途中跳下舞台重摔，歌迷骨牌式倒地現場陷混亂。

不少歌手演出時都會與台下觀眾互動。內地知名說唱歌手KnowKnow（丁震）早前在演出途中跳下舞台，未料卻壓倒一片觀眾，KnowKnow連同多名觀眾「骨牌式」倒下，導致演出一度中斷，事後他於微博發文道歉。

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綜合內地傳媒報道，說唱歌手KnowKnow早前在哈爾濱演出時發生意外，從網上流傳的影片可見，KnowKnow跳下舞台前多次問「我能不能跳」、「我真跳了喔」，眼見觀眾沒有拒絕，他便以後仰姿勢跳入人群。

不過，台下觀眾卻未能接住他，更「骨牌式」倒下，多名觀眾被壓倒，現場陷入混亂，表演一度中斷，工作人員和其他觀眾馬上幫忙將人扶起。

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影片曝光後，「KnowKnow跳水壓倒一片觀眾」登上微博熱搜，不少網民認為他的行為過於輕率，亦有人表示畫面相當好笑。

KnowKnow周一（10日）於微博發文道歉，指演出是在2個月前舉行，「之前跳水沒有出過任何問題，也不可能傷害到任何兄弟姐妹，沒有出過任何安全事故」，他為今次意外道歉，並承諾「以後不跳水了，真的對不起」。

KnowKnow是內地知名Hip Hop團體「Higher Brothers（更高兄弟）」的成員，曾擔任節目《說唱新世代》的導師。據悉，KnowKnow以前身形較胖，後來努力養成健身習慣，加上忙於工作，少吃宵夜，最終成功減肥，由XL身形練成肌肉猛男，被網民大讚勵志。

點擊睇KnowKnow減肥前後身形變化：

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責任編輯：羅嘉欣

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