【精神健康】48歲許美靜久休復出　90年代走紅疑受情傷認患上精神分裂症

▲ 48歲許美靜認患精神分裂，90年代憑《明知故犯》走紅曾大鬧酒店流落街頭。

現年48歲的新加坡歌手許美靜，曾唱出多首經典歌曲《城裡的月光》、《傾城》、《明知故犯》等，而於90年代走紅，更一度有「小王菲」的美名。可惜的是，其後懷疑為情所困，於2000年逐漸淡出幕前，期間屢被傳出精神失常的新聞，不過她一直未就有關傳言回應。直到日前，久未亮相的她，出席新加坡的商演活動時，終首度鬆口承認自己罹患思覺失調症（精神分裂症），且復發過好幾次，導致「有些記憶都失去」。

最新影片:

許美靜於本月1日在新加坡出席《好久不見重逢17演唱會》，已是今年內2度公開演唱的她，雖然身材有所發胖，但精神狀況看似不俗，除了台上感謝一直支持自己的父親，還首次開口向歌迷透露精神病的事宜，

我不知道是我的個性使然，還是我的命運使然，讓我得了精神分裂症，所以那個時候不是太乖。

她又指在留院期間，難以呼吸，「除了精神病，我也面對忽然間失去空氣，好幾次像是快離開了，好幾次突然就醒了。我跟主說，我還不想離開，我還有未完成的夢。」她透露慶幸，爸爸從未曾放棄她，不但每天關心她有沒有吃藥，又經常大讚她「乖」，讓快50歲的自己仍能像孩子般被疼愛。此外，她又感嘆母親的逝世，「我媽現在在天堂，我想她過得很好。」

事實上，許美靜於90年代出道，憑著悅耳歌聲，加上多首成名作，不久即與當時不少樂壇天后並駕齊驅。但事業正值起飛時期，有傳她與當時已有家室的經理人陳佳明日久生情，但因男方遲遲不願離婚，而情緒大受困擾，從而逐漸淡出舞台。於2006年，有報道便指許美靜跟蹤陌生人進入新加坡一間六星級酒店房間大吵大鬧，並高喊「call me god」，而被警方逮捕，需留院治療。

2019年，許美靜又被揭在新加坡的烏節路當街頭藝人，並在自製的紙板寫上「許美靜家人為奪家產，硬拖美靜去板橋醫院（Woodbridge Hospital），美靜和敗壞的許家及經理人陳佳明斷絕所有關係」。直到今年1月，狀態漸見好轉的許美靜，才開始出席公開活動，再上一次便是新加坡《春到河畔 2023》的直播節目，令不少網民、粉絲不禁高呼，偶像終於回來了。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

網上專欄作家、精神科醫生「益力多醫生」（筆名）曾分享，「精神分裂症」患者一般會出現幻覺幻聽、覺得被控制等問題，屬重性精神病，大約每100人就有一人會患上。研究顯示，只有不足10%的暴力案件是和精神分裂症有關，他們更多是因幻覺的內容感到害怕。精神分裂症患者很少有暴力表現，他們多數較羞怯和畏縮。以下是精神分裂症的主要病徵：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣