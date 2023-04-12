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【離婚KOL】張致恆太太吐心聲疑走投無路　雯雯深情向兒子作承諾

娛樂 13:22 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Steven一家又有煩事？

張致恒（Steven）的太太區燕雯（雯雯）早前承認正單方面計劃離婚，鬧爆Steven冇畀錢屋企，甚至連兒子返學的車錢都沒有，早前更有Steven的債主多次找雯雯追還債務，雯雯不時社交網發文大呻「撐唔住」，情況令人憂心！

在今日（4月12日）的凌晨，雯雯於IG限時動態上載「黑底白字」，再度「放負」！

【自力更生】雯雯突然發文大呻撐唔住　疑壓力爆煲關Steven事？

雯雯問一題問題

Steven一家五口的經濟狀況一直備受關注，不時「一拖三」獨力照顧三名囝囝的雯雯，在生活、經濟上揹起重擔，她在今日凌晨在IG限時動態中寫道：「好絕路 究竟可以去邊？」

雯雯對現況作出控訴，或許是與她早前透露正在找地方搬家有關。

    點擊圖片放大
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雯雯IG現「廣告Po」

雯雯為愛狗之人，家中養3頭哥基犬，她在今年於IG開設網店售賣純手工寵物零食，又有售賣幼兒用品與服裝的IG網店，實行靠自己一雙手養家。

雯雯更獲中藥護膚品邀請試用產品，她也在宣傳帖文中有感而發，「希望各位媽媽除咗家庭嘅工作外，一定要對自己好啲！」

日前，她在IG上載為大囝天寶慶祝4歲生日的相片，寫道：「承諾5歲會比更好嘅生活你」，不少網民留言為她打氣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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