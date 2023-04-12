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韓國天后泫雅4月來港演出　LOLLY TALK+張蔓莎等西九較技

娛樂 12:17 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

泫雅來港演出。

SPACE Music Festival宣布韓國天后泫雅將伙拍香港女團LOLLY TALK 、女歌手kayan9896、張蔓姿 、張蔓莎、KALAI家麗及澳門的著名 DJ 組合 NAMXSIS 舉行全女音樂祭《AXA安盛呈獻: SPACE MUSIC FESTIVAL 第三擊》，勢掀起全城撲飛潮！

黃敏蕎@Lolly Talk笑言音樂節屬考牌之作，與韓國天后泫雅同台感興奮：「因為韓國藝人嘅表演水準一向都好高水準，作為新人可以同佢同台梗係興奮喇！完全想像到我哋成隊變晒小fans，唔知到時有冇機會影吓相、傾吓計呢？」

Lolly Talk

另一成員Elka鄭芷淇就話會傾盡全力表演，希望將香港女團嘅表演帶到韓國：「人地作為韓國天后嚟到表演，當地嘅傳媒都應該會報導，我哋更加出盡100分嘅力，話比人哋知香港女團都跳得唱得唔失禮！」

而張蔓莎將伙拍家姐張蔓姿亮相音樂節，直言全女班組合感新鮮，揚言「好期待！好耐無同Gigi 一齊演出，今次希望帶比大家一啲驚喜。雖然係全女班演出，大家各有各特色，相信大家同我都一樣咁期待呢個show ！」

kayan9896亦表示有幸參與感興奮，盼把握機會吸收演出經驗：「香港嘅戶外騷唔係太多，今次要享受舞台之餘，仲要學吓點帶動氣氛，我哋雖然全女班，但個騷唔會好『柔弱』，一定會令全場High爆嘅。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 張蔓莎 張蔓姿 組合

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