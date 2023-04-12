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【安心出行】涉使用假安心出行　入境事務助理員判140小時服務令

社會 12:29 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

被告黃梓軒涉使用假安心出行，被判140小時社會服務令。（梁錦麟攝）

29歲入境事務助理員涉於2021年11月於入境事務大樓使用虛假「安心出行」手機程式，早前否認1項侵入公共機關管轄或管理的物業單位罪，經審訊後被裁定罪成，今（12日）於東區裁判法院判刑。裁判官考慮案情、被告背景及求情後，認為社會服務令為合適判罰，遂判被告履行140小時社會服務令。

被告黃梓軒（29歲，入境事務助理員），被控於2021年11月1日，在灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋，而侵入歸屬於公共機關，或由公共機關管轄或管理的物業單位。

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代表律師求情時指，報告顯示被告合適進行社會服務令，被告亦同意報告內容。代表律師續指，被告過去工作表現出色並獲得嘉許狀，被告過去亦擔任義工及民安隊，在更生時亦沒有放棄自己，並攻讀學位，相信本案屬單一事件。

裁判官判刑時指，考慮案情、被告背景及求情後，認為社會服務令為合適判罰，遂判處被告履行140小時社會服務令。

案件審訊時，入境事務處入境事務助理員徐詩敏早前供稱，案發時正於案發地點當值，並與「安心出行大使」截停被告，發現被告手機內的安心出行程式有異，於是要求被告將程式轉至主頁介面。徐看見「輸入地址」的字眼，於是將被告轉介至入境事務主任。

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記者：梁錦麟

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