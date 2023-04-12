【藐視法庭】涉對警員「起底」違禁令　女生認藐視法庭囚21天緩刑1年

▲ 涉對警員「起底」違禁令，女生認藐視法庭囚21天緩刑1年。(資料圖片）

20歲女生被指在2020年9月，於Facebook「起底」1名警員及其家人資料，違反高院於2019年頒下的禁制令，被律政司指控藐視法庭，女生早前承認責任，今（12日）於高等法院被判監21天，緩刑1年，另須支付訟費3萬元，法官稍後頒布書面判決。



申請人律政司，答辯人葉倩敏。葉沒有律師代表，2022年11月已表示不會爭議法律責任，案件押後至今處理求情及判刑。

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律政司一方表示，昨晚收到法援署信件，指答辯人正申請法援，根據條例須暫緩聆訊42天。律政司一方則指，答辯人首次申請法援已被拒，亦沒有就求情及判刑呈交任何證據，要求法庭拒絕暫緩聆訊。

答辯人表示，早前因新冠肺炎而未能呈交文件，加上學業及工作關係而無閒處理申請，要求法庭給予6星期時間提交求情陳詞以作減刑。法官高浩文聽取陳詞後拒絕暫緩案件。

本案涉及答辯人於2020年9月7日，於Facebook 向警員及其家人「起底」，並留言「記住唔好share（分享）出去呀」，同時附上一個表情符號。律政司一方指，答辯人事實上是要求讀者廣傳訊息，屬加刑因素，要求法庭須判處以月計刑期，並要求答辯人支付訟費16.6萬元。

法官指答辯人具4項求情因素，包括沒有刑事記錄，於翌日已刪除訊息，並於2022年11月承認責任，本案亦非同類案中最嚴重，律政司一方亦同意說法。

答辯人求情時指，因一時衝動及無知才違反禁制令，對事件感到後悔和抱歉，承諾不會再犯。基於財政狀況，答辯人表示向他人求助下，只能支付3成訟費。法官經考慮後，判答辯人入獄21天，緩刑1年，須支付訟費3萬元。

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記者：林育慧