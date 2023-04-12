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【鳥類保育】本港黑面琵鷺數目下跌近2成　觀鳥會籲發展亦需重視棲息地保育

社會 12:39 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

觀鳥會總監余日東。（曾耀輝攝）

本年度黑臉琵鷺全球數量達6,603隻，為歷年最高，較去年上升7.2%。後海灣（包括香港及深圳）錄得299隻，較去年減少了70隻，下降近2成。觀鳥會強調香港及深圳跌幅與棲息地條件變差有關，呼籲公眾應重視。

本年度普查覆蓋全球約130個地點，其中台灣、中國大陸、韓國的黑臉琵鷺數量錄得主要增長，而日本、後海灣則見下跌。調查顯示，台灣繼續是黑臉琵鷺最主要的棲息地，全球約64%的黑臉琵鷺在此度冬，按年升幅為10.6%；中國大陸今年亦錄得1,307隻度冬黑臉琵鷺，接近全球總數兩成，按年升幅為15.1%。此外，韓國的度冬黑臉琵鷺有54隻，比去年增加了17隻。日本的度冬黑臉琵鷺數量同比下跌10.7%，錄得610隻；後海灣自2010年錄得歷屆普查最多的462隻黑臉琵鷺後，多年來未見突破，2016年起一直維持於300多隻的水平，今年更跌落300隻，錄得299隻，是過去10年第二低的記錄，數量較去年減少70隻，下跌近2成。

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觀鳥會總監余日東稱，黑臉琵鷺數據的升降反應了棲息地條件的變化。棲息於台灣的數目上升，可能因為台灣具備有利更多黑臉琵鷺停留或聚集的條件，譬如棲息地較安全並能提供豐富的食物來源等；至於日本錄得跌幅，專家估計與停棲地點減少及爆發禽流感有關。

他強調，今年黑臉琵鷺在后海灣的數量下跌，是對香港發出的重要警號。黑臉琵鷺主要在后海灣潮間帶泥灘、基圍淺水區、甚至有降水的魚塘覓食。自然保護區以外的棲息地，卻面臨各種環境威脅，如不果斷採取行動，將來或變得不適合黑臉琵鷺棲息及覓食。因此，他呼籲政府在推動北部都會區發展的同時，要加強後海灣的濕地保育工作。

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記者：解青羽

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