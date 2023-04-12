【米芝蓮2023】香港澳門必比登推介名單出爐　香港6間食肆首次入選【內附名單】

▲ 香港澳門米芝蓮指南2023出爐，香港6 間食肆新入選必比登推介名單，左為魚事者（北角），右為西關老祖。

在公布《香港澳門米芝蓮指南 2023》的完整名單前，米芝蓮今天率先公布了由米芝蓮評審員推薦的必比登推介名單。

今年香港共有65間食肆入選必比登推介名單，而澳門則有7間，其中6間香港食肆為全新上榜，為美食愛好者帶來「物有所值」的餐廳及街頭美食。

入選必比登推介名單的店家，均以實惠的價格提供優質美食，讓消費者能在香港以低於$400，或在澳門以低於澳門幣$400的價格，享受到優質的三道菜式美食（不包括飲料）。

米芝蓮指南國際總監Gwendal Poullennec 表示：「自《香港澳門米芝蓮指南》於2008年首度發布以來，我們見證著本地餐飲業的空前發展及蛻變。入選必比登推介名單的食肆數目由最初的26間跳升至72間，增長接近3倍。香港的餐飲業千姿百態，充滿創意的人才輩出，我們很高興今年共有6間提供休閒美食的本地街頭食肆加入必比登推介名單。」

6 間新入選必比登推介名單的香港食肆：

1. 魚事者（北角）

以製作魚肉小食及魚麵而聞名，因而入選必比登推介名單。這間創意十足的街頭小食店充滿玩味，菜式包括參照炸薯條製作的炸魚條以及模仿墨西哥玉米片的炸魚皮。

2.西關老祖

是一間只提供外賣的小食店，主打懷舊及創新小食，其手工製作的西關瀨粉及炸黑毛豬肉粽等，都讓人體會其入選必比登推介的魅力。

3.Saya

為今年新入選香港必比登推介名單的泰式餐廳，令必比登推介名單中的泰式餐廳數目增加至共3間。Saya的菜單由來自泰國的廚師團隊主理，以提供泰國東北部的依善米芝蓮指南傳統美食為主。其泰北咖喱金麵散發著椰漿咖喱的香氣和炭烤雞肉的風味，而以香茅和斑蘭調味的炭火鹽燒魚亦是不容錯過。

4. 船記

於2021年開業，主打懷舊經典粵菜。其燒味由擁有超過四十年經驗的師傅主理，當中的和哥叉燒調味恰到好處，肉質柔軟而富有彈性。船記的點心師傅亦擁有超過三十年經驗，其韭黃鮮蝦腸不但爽滑，更儼如寶石般晶瑩剔透。

5. 兩姊妹涼皮有限公司（太子）

以晶瑩透亮的涼皮，加上其秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生粉，入選必比登推介。

6. 一家

提供上海和四川經典菜餚，包括七里莊酒糟醉雞和四川水煮魚等，其新穎而充滿創意的高力芒果奶黃絕對值得一試。

記者：招美寶

