【音樂劇】《小男人周記》以音樂劇試演 鄭丹瑞：梁寬角色可傳承下去

▲ 《小男人周記》以音樂劇試演 。

終於，懷住興奮期待的心情，坐在觀眾席，欣賞了《小男人周記》音樂劇的第一場試演場。當然，前一晚我已經看過綵排，但看綵排很不同，是不停挑剔，不停找出可以改善的地方；看正式演出，是享受，享受觀眾的反應。「唔似你噃！」好事之徒說：「你一向都要控制晒成個創作過程，今次你又點忍得手呢？」

由於我對音樂劇一竅不通，即使我堅持主導，也不知從何入手！因此，今次我只是在早期籌備階段、在劇本創作階段給了我的意見後，就放手讓導演陳恩碩去搞。

我在第一場試演開場前，跟現場接近100位觀眾打招呼（因為場地所限），我說自己只會出現在第一場和最後一場試演，中間那三十場，就交給現場觀眾給出意見、觀後感，然後讓導演根據大家的意見改良再改良，試演最後一場（應該是第三十二場吧！），我期待因此而有脫胎換骨的改變。

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說回第一場，觀眾的反應、笑聲，出乎意料的多！而我和導演都覺得，第一晚演出，技術上和演員演出都有很多改善空間，但該中的場口、該有反應的punch line，觀眾都有反應，只要不斷改進，我有信心，到正式公演時，反應一定更大更好。「睇住另一個人演梁寬，有何感受？」好事之徒訪問我。

當我以為隨住三集小男人電影落幕，梁寬也是時候功成身退，沒有想過這個角色可以傳承下去；譚永浩（我的學生）是這次試演的梁寬，我，深慶得人。

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