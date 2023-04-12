黃妍獲Fans搞生日會慶生超開心　Cath搞笑經歷觸發想學日文

黃妍（Cath）在4月4日生日，她的Fans在昨晚（4月11日）趁假期為Cath大搞生日會慶祝，令她放下平時的一本正經玩個夠本。

同時Cath又透露，早前去日本旅行工作兼探親，遇上多個第一次之外，搞笑的經歷也觸發她今年生日願望目標要學日文。

而且，黃妍向來記性差、畫功差，結果Fans卻在生日會中設計幾個遊戲，完全是針對她這些弱點，但她仍玩得十分開心。

【反烏托邦三部曲】黃妍日本旅行順便拍MV 工作狂Cath：好鍾意呢個安排

貼心備蠟筆小新蛋糕

與Fans同樂的Cath直言：「本身冇諗過有生日會同埋有咁多人嚟，大家平時聽我做Podcast或者台上唱歌都好正經，今日一齊玩遊戲好開心，仲展示咗好癲嘅狀態出嚟，Fans表示已經有好多我嘅黑圖。」

此外，窩心的Fans又知Cath鍾意蠟筆小新，特別訂造卡通的造型蛋糕，氹得伊人笑逐顏開。

早前Cath飛往日本，除旅行探親外，更進行新歌《反烏托邦三部曲》的MV拍攝，她表示： 「因為我係超級工作狂，成個Trip好充實！而且好多第一次，例如第一次睇到富士山仲要係好清楚；又撞啱櫻花盛開嘅季節，滿開櫻花非常靚，另外我未試過喺日本拍MV，同同事喺美麗嘅地方有美好回憶，好滿足！」

Cath想學日文

同時，Cath又透露，表姐一家住在日本，今次前去當地亦有順道探親。

她高興地說：「表姐係孕婦，今次見佢個肚好大好得意，有同佢大女一齊食飯，因為大女喺日本生活，過得好開心，所以都好感動。大女日文叻過全部人，會取笑日文水皮嘅媽媽，試過要叫一個叔叔，但媽媽會公開叫咗人哋做老奶奶，結果大女就笑到爆。」

看到可愛的姨甥女，觸發Cath今年生日願望想學日文，說：「過去都好Typical，願望想寫到好聽嘅歌，今年有少少目標想學日文。」

Cath透露平時也鍾意聽日文歌、睇日本電影：「但一粒字都聽唔明，今次去日本發現用英比較難溝通到，冇乜嘢方法可以將自己想表達嘅嘢表達比對方知，如果可以學到少少基礎日文，聽歌可以理解埋佢嘅歌詞，睇日本片可以聽埋佢嘅語氣 。」

最新影片推介：Ivy So專訪