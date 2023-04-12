【故宮展覽】Cartier展逾300件珍品難得一見　包括何超瓊林青霞劉嘉玲珍藏絕美皇冠【內附詳情】

▲ 一踏入《百樣玲瓏──卡地亞與女性》展覽，就可以看到這個裝置。（圖片品牌提供）

貴為全球珠寶品牌翹楚的Cartier，除了經營珠寶生意外，亦同時珍藏著過往歷史中不少舉世無雙的珍品，今次品牌於本港來一個大搞作，聯同香港故宮文化博物館一起合作舉行名為「百樣玲瓏──卡地亞與女性」的展覽，於今個星期五正式公開開放，打後的數個月，本地市民不愁沒節目可去。

這一次展覽為全球首個以女性在Cartier發展史上的獨特地位與影響為主題，當中展出約300件Cartier的藝術珍品，包括從19世紀至今的珠寶、鐘錶、珍寶、配飾及文獻。

展覽被劃分為4個單元，包括：

1.「王室與貴族女性：優雅與名望」展示王室及貴族女性在19世紀卡地亞發展初期所扮演的重要角色。

2.「女性新姿：打破傳統」介紹卡地亞珠寶設計。

3.第三單元「好奇尚異：跨文化靈感」探索中國和世界藝術如何激發卡地亞的創作靈感。

4.「非凡女性：璀璨新傳奇」則將焦點放於品牌的珠寶與現代女性之間的密切關係。

當中除了有不少宙歷史價值舉世無雙的珍品外，亦有來自多位舉足輕重女性的珍藏，包括已故的摩納哥王妃嘉麗絲．姬莉、演員伊莉莎白．泰萊、而香港的代表則有影星劉嘉玲、林青霞和企業家何超瓊等。

而不得不提的是，場外更增設小賣部，Cartier為了是次展覽推出了不少紀念品，包括明信片、磁貼、tote bag、紙鎮和筆記簿等，看完展覽大家定必滿載而歸。

《百樣玲瓏——卡地亞與女性》展覽

日期：14/4-14/8

時間：10：00am - 6：pm（星期一、三、四、日）

10：00am - 8：pm（星期五、六及公眾假期）

星期二休館（公眾假期除外）

地點：香港故宮文化博物館展廳8

門票：成人$120、特惠門票為$60

記者：何偉雄