【僱主災難】菲傭煎魚入房玩手機　港媽滅火救B嚴重燒傷︰害咗我一生

▲ 本港有名菲傭疏忽釀成火災，女僱主救火而嚴重燒傷手部。

煮食不慎隨時釀火災意外，近日有港媽在網上講述菲傭煮食時不睇火而釀成火災，當時生怕蔓延傷及家中BB，港媽選擇冒險救火，致手部嚴重燒傷。港媽嬲怒外傭沒道歉，不用負責任，自己被害了一生，卻仍要支付各種費用去即時解僱她，慨嘆僱主毫無保障，貼錢買難受。

煎魚不睇火入房玩手機

該名港媽8日（上星期六）在facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發帖，以「工人煮自己嘅魚燒著廚房令僱主嚴重燒傷」為標題，撰寫長篇文講述意外的經過。事主是名在職媽媽，去年10月聘請一名33歲菲律賓籍外傭，主要幫忙做家務和照顧BB，一直有感外傭在衛生、工作態度都一般，直至發生意外忍無可忍。

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該外傭表示自己只食魚，故要求跟僱主一家分開煮飯。意外發生當天，港媽放假預計跟BB睡至10時，菲傭早上7時醒來，約9時煎魚給自己食。

港媽提及菲傭煮食多次不留神，愛以大火煮食，經常在煮食途中離開廚房，女僱主幫她熄過很多次火，並經常提醒她要安全。意外當天時，菲傭仍以大火煎魚，中途入房玩電話打online game，到廚房燒到熊熊烈火，黑煙飄出來，她才到廚房查看。

▲ 女僱主手部受傷，要入醫院治療。（圖片︰聘請工人姐姐關注組fb）

港媽憂BB受傷去滅火

港媽那時跟BB在房睡覺，聽到外傭大嗌「madam madam」，隨即跑出去了解發生甚麼事，才知發生意外，港媽為了保護孩子，本能下選擇滅火。

佢話fire fire，果時啲火已經燒著到抽油煙機，好大火，好怕再遲多陣會蔓延燒著其他家電會爆炸BB會受傷，我就選擇救火。

最後火被撲滅，但不幸女僱主被燒傷。女僱主提及當時外傭只是退到最後，想僱主幫忙滅火處理。事主受傷沖水時以冷靜語氣吩咐外傭幫手照顧孩子。

已經燒傷咗，無曬皮，我要住醫院，你要好好照顧我BB， 工人就喊住點頭 。

嚴重燒傷手入院

港媽去醫院，她發現外傭疑擔心被提告，期間「消滅證據」。外傭將僱主的BB放在廳，自己立刻清理廚房案發現場。僱主有感不妥，因為外傭從來不做清潔，叫她做才做，而且馬馬虎虎，但是次很企理。

抹到牆磚好似無發生過咁，只係個抽油煙機燒到熔咗救唔返，其他佢都整到無事一樣，當我先生翻到屋企影罪證，已經無乜得好影……

當時未有即時解僱外傭，外傭期間不停找中介公司，沒有跟女僱主道歉，「一句sorry都無同我講」。 事主慨嘆外傭做錯事就可以拍拍屁股走，僱主卻沒任何保障。

呢啲工人唔止害咗我一生、害埋我家庭……我因佢而受傷，但佢責任都唔洗負，仲要我哋跟翻勞工法例去俾返錢工人，自己親手俾錢送個兇手翻菲律賓……

僱主網民意見

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責任編輯︰王明芳