【好心做壞事】提醒客人「用過紙巾」不要放碗內 日本拉麵店貼告示爆論戰

▲ 拉麵店呼籲用過紙巾不要放在碗内引發爭議。

日本栃木縣宇都宮市的人氣拉麵店「家系拉麵Tatsuya」，今年4月4日在Twitter發帖，提醒客人不要將用過的紙巾放在用完的碗碟內，店家強調「因為碗是公用物品，希望大家以後不要再這麼做」。公告出來後，網友反應甚為兩極，有些支持店家，但也有人認為這種要求不合理，引發網上激烈論戰。

「Tatsuya」於Twitter寫着︰「最近這種案例很多……您在家吃飯的時候也會把衛生紙丟在碗裡嗎？吃完飯之後不把紙巾丟垃圾桶，交給太太去丟是嗎？因為碗是共用的物品，希望大家以後不要再這麼做了。」更附上一張客人將用過的紙巾揉成一團，放在丼飯碗內的照片。店家強烈表態︰「如果這種狀況不改善，以後可能就不再提供衛生紙給客人了。」

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貼文出來後，不少網友留言討論，有些支持店家，更認為這舉動是「沒道德又難搞的客人」才做︰「如果是Tatsuya粉應該都知道該怎麼做。這只是少數比較沒道德又難搞的客人。」但很多人不認同店家說法，有網友認為有些人滿懷善意才將紙巾放碗內，因為不想把自己口、鼻碰過的紙巾直接放桌上，讓店員來收拾︰「與其把紙巾留在桌上，放到碗裡才比較方便收拾。這麼做也是出於好意啊。」有在餐飲店打工的網友亦附和，「如果客人幫忙把紙巾放到盤子或碗裡會更方便很，擺在桌上多了一個步驟去收拾，不是很麻煩嗎？」

此外，更有人吐嘈在店內找不到垃圾桶︰「如果是美食街就算了，但如果是第一次去的餐廳，還要特地找垃圾桶把紙巾丟掉，我可沒聽說過這種文化。」及「明明有可能只是客人的善意之舉，卻被店家解讀成充滿惡意的舉動，真是感到很遺憾。」

而喜愛拉麵的Youtuber則認為︰「如果把衛生紙放到剩下很多湯汁的碗裡，確實比較麻煩，但照片是沒有什麼湯汁的丼飯飯碗，這樣把紙巾放進去，也不算是什麼欠缺常識的舉動吧。」

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