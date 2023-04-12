【米芝蓮2023】65間港澳食肆獲必比登推介　6店新上榜涉30年老師傅主理粵菜館

▲ 65間港澳食肆獲米芝蓮必比登推介，6店新上榜涉30年老師傅主理粵菜館（米芝蓮圖片）

《香港澳門米芝蓮指南 2023》名單將於4月26日公布，米芝蓮今天（12日）率先公布了由米芝蓮評審員推薦的必比登推介名單。今年香港共有65間食肆入選必比登推介名單，而澳門則有7間，其中6間香港食肆為全新上榜。



入選必比登推介名單的店家，均以實惠的價格提供優質美食，讓消費者能在香港以低於港幣$400，或在澳門以低於澳門幣$400的價格，享受三道菜式美食（不包括飲料）。

6間新入選的香港食肆：



魚事者（北角）以製作魚肉小食及魚麵而聞名，因而入選必比登推介名單。這間創意十足的街頭小食店充滿玩味，菜式包括參照炸薯條製作的炸魚條以及模仿墨西哥玉米片的炸魚皮。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

西關老祖是一間只提供外賣的小食店，主打懷舊及創新小食，其手工製作的西關瀨粉及炸黑毛豬肉粽等，都讓人體會其入選必比登推介的魅力。

Saya 為今年新入選香港必比登推介名單的泰式餐廳，令必比登推介名單中的泰式餐廳數目增加至共3間。Saya 的菜單由來自泰國的廚師團隊主理，以提供泰國東北部的依善傳統美食為主。其泰北咖喱金麵散發著椰漿咖喱的香氣和炭烤雞肉的風味，而以香茅和斑蘭調味的炭火鹽燒魚亦是不容錯過。

船記於2021年開業，主打懷舊經典粵菜。其燒味由擁有超過40年經驗的師傅主理，當中的和哥叉燒調味恰到好處，肉質柔軟而富有彈性。船記的點心師傅亦擁有超過30年經驗，其韭黃鮮蝦腸不但爽滑，更儼如寶石般晶瑩剔透。

兩姊妹涼皮有限公司（太子）以晶瑩透亮的涼皮，加上其秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生粉，入選必比登推介。

一家提供上海和四川經典菜餚，包括七里莊酒糟醉雞和四川水煮魚等，米芝蓮指其新穎而充滿創意的高力芒果奶黃絕對值得一試。

米芝蓮指南國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「自《香港澳門米芝蓮指南》於 2008 年首度發布以來，見證本地餐飲業的空前發展及蛻變。入選必比登推介名單的食肆數目由最初的26間跳升至72間，增長接近3倍。香港的餐飲業千姿百態，充滿創意的人才輩出，很高興今年共有6間提供休閒美食的本地街頭食肆加入必比登推介名單。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜