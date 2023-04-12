【上位主持】周奕瑋「降呢」普通藝員不再做親生仔　正值上位期突然「出事」？

▲ 周奕瑋係一位好出色的主持。

周奕瑋（Jarvis）的主持功力無容置疑，他在《萬千星輝頒獎典禮2022》更首次擔大旗獨自做主持，不但面對在場一班前輩仍全晚表現淡定順暢，當中開場的10分鐘獨白令在場人士大為感動，而且，更夠膽截停神經刀林敏驄化解尷尬場面，亮眼的表現，被外界睇好他能成為「鄭裕玲接班人」。

之後，他又與TVB總經理曾志偉一同出埠到訪日本，又與上位小花陳嘉慧一同拍攝《請1日假去旅行》足見前途無可限量。

【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩 曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】

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上位期變回普通藝員?

當大家以為他正值上位期，惟近日Jarvis被發現在無綫官網「經理人合約藝員」一項中消失不見，只在「男藝人」一頁出現，即是由親身仔「降呢」為普通藝員約，令人驚訝！

Jarvis接受傳媒訪問表示以官方公布為準，又指一切與以往沒有太大分別，自己會繼續努力工作。

▲ 在《萬千星輝頒獎典禮2022》首次擔大旗獨自做主持獲讚。（經濟日報圖片）

新一代「日本通」

Jarvis在2006年陪伴朋友參加無綫娛樂新聞台面試，因而意外涉足演藝圈並開展其主持之路。

由於他曾在日本留學，故說得一口流利日語，並訪問了不少日本藝人，更有份參與各類與日本相關的節目，是新一代「日本通」。

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主持功力受肯定

除擔任娛樂主播，Jarvis曾擔任不少綜藝節目主持，另外他曾代表TVB赴外地採訪，當中包括康城影展、柏林電影節、威尼斯國際電影節等多個電影頒獎典禮，當中訪問過木村拓栽和瑛太等日星，淡定表現令人留下印象。

直到2018年Jarvis獲公司力棒，擔任旅遊節目《周遊東京》的主持，其貼地風格大受觀眾喜愛，之後再添食拍攝第二輯，隨後更連番擔任大騷主持，可見主持功力備受肯定！

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