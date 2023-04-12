【娛圈孝順女】麥雅緻兌現「陪」父親睇演唱會承諾　感觸淚崩：這一曲送給你

▲ 麥雅緻兌現對亡父的承諾。

對麥雅緻而言世上有兩個男人最重要，除卻老公張頴康外，就是兩年前過身的父親。麥父於2021年8月尾因突發性腦出血而離世，當時麥雅緻悲痛悼念亡父：「心像穿了個大洞 」

原來麥父是歌神許冠傑的歌迷，孝順女麥雅緻昨晚兌現對爸爸最後的一個承諾，帶著亡父的照片觀賞許冠傑個唱。

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「陪」爸爸睇騷淚崩

從麥雅緻的IG分享的相片所見，她跟老公張頴康一起睇歌神個唱，只見麥雅緻全程拿著爸爸的照片，當中她寫道：

今晚，其實是我帶着有點沉重及忐忑的心情來看Sam哥的演唱會⋯ 出發前我一直在想，我這樣帶着爸爸的照片出去會否很怪？

但我和爸爸生前約定了，疫情過後，我一定會帶他去看許冠傑演唱會，只可惜⋯他未能赴約便突然先走一步⋯ 而我⋯真的很想兌現對他的承諾

從照片所見，終於兌現父女間約定的麥雅緻感動到哭，見她哭到連鼻子也紅了。麥雅緻稱爸爸已離開了500多天，而她終於可以緊緊抱着父親的照片，默默伴隨淚水及笑聲，和「他」一起欣賞其偶像的演唱會。

感受甚深的她寫道：「今晚，我第一次在Sam哥的演唱會中，聽到他唱出just a little 及tears in heaven ⋯（ 這兩首不算是Sam 哥concert 的必唱曲目) 即時淚崩，（我一早被張生說我會喊到豬頭咁） 但我覺得這是爸爸對我的回應⋯」

最後麥雅緻感謝Sam哥讓她和爸爸在其歌聲中，擁有過很多美好的親子回憶，她更hashtag「請君你夢鄉緊記這一曲送給你」

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獲網民讚孝順

不少網民也留言大讚麥雅緻很孝順，當中包括「一啲都唔怪，麥爸今晚一定好安慰，有女女陪佢聽Sam歌」、「你的這個舉動很令人感動， MAK 爸爸在天有靈一定好開心。只要冇傷及別人又唔計作奸犯科，你就隨心做自己喜歡做的事」等等。

麥雅緻的爸爸於2021年8月底由美國回港，麥父於隔離期間，因突發性腦出血昏迷，最終不治。麥雅緻為爸爸舉行完安息禮後，曾形容「彷彿流了一公升的眼淚，不捨不捨」孝順的她更承諾會照顧好媽媽。

▲ 麥雅緻一家五口。（取自instagram）

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受父親人生哲理影響

麥雅緻跟爸爸很親近，爸爸會出席她跟好朋友的聚會，亦跟大家相處融洽。她說：「我是他的唯一女兒，他從來都是這麼疼錫我，甚至有時會呷女婿的醋。」

她更說爸的人生智慧對其莫大影響：「就算佢去到年老時，為情理之間嘅問題所困擾，但對於我嚟講，佢嘅人生哲理一直都係我佩服同欣賞的，佢好有耐性去聆聽，我喺工作上學業上友誼上遇到乜嘢困難，佢都會畀到好中肯嘅分析見解我。 （除咗感情問題，因為喺爸爸眼中，一定係自己個女最好同啱哂嘅，所有男性都係壞人）。」

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