【巴士MMA】口罩翁巴士「咳兩聲」惹不滿　遭3男女施連環拳揮拐杖圍揼

▲ 口罩翁在巴士車廂內「咳兩聲」，竟遭2女1男圍揼。

巴士發生爭拗屢見不鮮，昨日（11日）一輛E31九巴車廂內發生「MMA」2女1男大戰口罩老翁，有乘客全程直撃拍下短片，並在facebook發帖。該乘客表示，老翁咳了兩聲後，隔離灰衫長髮女人特登大聲地咳了幾聲，然後身旁白髮男人更刻意除下口罩向老翁連咳兩聲，罵戰一觸即發，雙方一度發生口角，繼而多名女士加入戰團，最終老翁被他們3人出連環拳兼揮拐杖圍揼，打到鞋都甩，目擊乘客直斥：「佢哋有冇諗過咁樣打法，萬一阿伯落車之後因為腦積血死咗，佢哋咁樣係謀殺？」

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該名目撃乘客昨日中午在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發帖，並上載事發短片及相片，她表示在昨日1時40分於愉景新城巴士站乘坐E31入東涌，巴士駛入青衣區前，坐在車尾靠右邊車窗座位的口罩翁「咳咗兩聲」，隨即惹起鄰座乘客不滿，

隔離灰衫長髮女人特登好大聲咁咳咗幾聲，然後隔離藍衫白髮男人就好似玩咁樣特登除口罩望住阿伯方向咳兩聲，然後個女人就望住阿伯話『我都識咳』，阿伯笑笑口話「我都識」。當時佢哋開始口角，女人亦開始講粗口……

然後拿拐杖的阿婆（淺藍衫女人對面倒頭位）竟由前座行去車尾坐下倒頭車座位，未知何解加入戰團，該乘客指一見阿婆拎起拐杖襲擊口罩翁便開始拍片，而從影片中，清楚看到身穿灰色上衣的中年女士，不停用手拍打口罩翁的頭部，打到對方的鴨舌帽、太陽眼鏡，連鞋都甩掉，坐倒頭車即是口罩翁對面的阿婆更多次用拐杖揮向他；而坐在灰衫中女旁邊的藍衫白髮男人，也多次出手捉實老翁的左腳，老翁猶如被3男女圍揼。

阿伯俾個女人同阿婆係咁打，佢哋有冇諗過咁樣打法，萬一阿伯落車之後因為腦積血死咗，佢哋咁樣係謀殺？

乘客續指，當時已經有人呼叫司機，司機亦即時將巴士停在一邊後過來了解，並斥他們再嘈就要落車和報警，更要求他們分開坐，

灰衫長髮女人依然發癲咁繼續鬧，最後，阿伯一直瞌埋眼，直至我落車嗰陣諗咗一諗，我都有啲擔心阿伯，因為個女人坐咗去第二個位之後，阿伯一直都係合埋眼，於是我同司機講叫佢睇一睇阿伯同report俾公司，因為阿伯一直瞌埋眼我都擔心佢有咩事！

事件引起網民熱議，大批網民認為那3男女出手打口罩翁行為過份，應報警處理，「嗰三個癲成咁，我諗唔會有人反對停車call警察到場」、「咁驚點解仲要坐交通工具……阿伯好慘，司機應該即時報警」、「警方要做嘢，打人嗰幾個走唔甩」。另有人批評他們如此害怕就不要出街，「咁驚就唔好出街喇，最驚防疫X，陣間阿伯激一激心臟病發就大獲」、「咳兩聲引發世界大戰」。

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責任編輯︰王明芳