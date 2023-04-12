《超級瑪利歐兄弟大電影》全球票房報捷 收逾3億6千萬美元破史上最高動畫開畫周紀錄 娛樂 14:14 2023/04/12 分享： 分享： 熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言 ▲ 《超級瑪利歐兄弟大電影》 動畫電影《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）於4月5日在香港公映，雖然過去多天逾百萬人次離境下仍錄得佳蹟，6天火速衝破2千3百萬元（$23,062,478）票房，成本港有史最強復活節動畫票房紀錄。 此外，該片在全球更以3億6千萬美元超越《冰雪奇緣2》（Frozen 2），創史上最高動畫開畫周紀錄。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【死屍死時四十四】毛舜筠嘆港人為物業活在荒謬中 楊偉倫追求自由寧做交租客 22:03 2023/03/26 【死屍死時四十四】毛舜筠嘆港人為物業活在荒謬中 楊偉倫追求自由寧做交租客 【死屍死時四十四】呂爵安坦言樓價太貴 鄭中基為Edan獻理財大計【有片】 20:00 2023/03/23 【死屍死時四十四】呂爵安坦言樓價太貴 鄭中基為Edan獻理財大計【有片】 【金像獎2023】憑《正義迴廊》首度提名女配 楊詩敏曾拍到崩潰抽離不到角色 17:38 2023/04/11 【金像獎2023】憑《正義迴廊》首度提名女配 楊詩敏曾拍到崩潰抽離不到角色 【金像獎2023】《風再起時》許冠文奪最佳男配角呼聲高 喜劇之王：要突破很不簡單 19:19 2023/04/11 【金像獎2023】《風再起時》許冠文奪最佳男配角呼聲高 喜劇之王：要突破很不簡單 【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框 Michelle坦言不享受少奶奶生活 10:50 2023/03/15 【奧斯卡影后】楊紫瓊與前夫首任妻子同框 Michelle坦言不享受少奶奶生活 你可能感興趣 【死屍死時四十四】毛舜筠嘆港人為物業活在荒謬中 楊偉倫追求自由寧做交租客 22:03 2023/03/26 【死屍死時四十四】毛舜筠嘆港人為物業活在荒謬中 楊偉倫追求自由寧做交租客 【死屍死時四十四】呂爵安坦言樓價太貴 鄭中基為Edan獻理財大計【有片】 20:00 2023/03/23 【死屍死時四十四】呂爵安坦言樓價太貴 鄭中基為Edan獻理財大計【有片】 【金像獎2023】憑《正義迴廊》首度提名女配 楊詩敏曾拍到崩潰抽離不到角色 17:38 2023/04/11 【金像獎2023】憑《正義迴廊》首度提名女配 楊詩敏曾拍到崩潰抽離不到角色 動畫片 電影 荷里活