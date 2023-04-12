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《超級瑪利歐兄弟大電影》全球票房報捷　收逾3億6千萬美元破史上最高動畫開畫周紀錄

娛樂 14:14 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《超級瑪利歐兄弟大電影》

動畫電影《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）於4月5日在香港公映，雖然過去多天逾百萬人次離境下仍錄得佳蹟，6天火速衝破2千3百萬元（$23,062,478）票房，成本港有史最強復活節動畫票房紀錄。

此外，該片在全球更以3億6千萬美元超越《冰雪奇緣2》（Frozen 2），創史上最高動畫開畫周紀錄。

撰文 : TOPick柴犬出動

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