《超級瑪利歐兄弟大電影》全球票房報捷　收逾3億6千萬美元破史上最高動畫開畫周紀錄

▲ 《超級瑪利歐兄弟大電影》

動畫電影《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）於4月5日在香港公映，雖然過去多天逾百萬人次離境下仍錄得佳蹟，6天火速衝破2千3百萬元（$23,062,478）票房，成本港有史最強復活節動畫票房紀錄。

此外，該片在全球更以3億6千萬美元超越《冰雪奇緣2》（Frozen 2），創史上最高動畫開畫周紀錄。