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【47人初選案】控方指蔡澤鴻黎敬輝郭榮鏗為共謀者　將依郭記者會發言指證被告

社會 14:34 2023/04/12

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時任公民黨立法會議員郭榮鏗。（資料圖片）

民主派初選案今（12日）續審，控方證人趙家賢今起接受辯方盤問。控方今呈上共謀者名單，前觀塘區議會主席蔡澤鴻、時任民動總幹事黎敬輝及時任公民黨立法會議員郭榮鏗共3人均被列為共謀者，控方表示將依賴郭榮鏗於記者會上的發言舉證。

時任民主動力召集人、控方證人趙家賢繼續作供。控方今早應法庭要求呈交1份共謀者名單，前觀塘區議會主席蔡澤鴻、時任民動總幹事黎敬輝及時任公民黨立法會議員郭榮鏗共3人均被列為共謀者，3人並非本案公訴書上的被告。控方指，將依賴郭在2020年3月25日在公民黨記者會上的發言指證各被告。

辯方盤問前，法官問及趙如何理解「五大訴求」，趙稱訴求包括撤銷《逃犯條例》；成立由法官主持的獨立調查委員會調查反修例運動事件，如何形成民怨及後續的衝突事件；釋放被捕人士和撤銷控罪；取消6.12暴動定性及要求盡快推動雙普選。

被問到是否記得政府何時宣布撤回《逃犯條例》，趙稱中國駐英大使約在2019年6月指《逃犯條例》不是國家中央要求，「係香港地區自行提出」。趙同意在政府撤回條例後，提出「五大訴求」的人仍未滿意，因五大訴求缺一不可屬綑綁式。

代表鄭達鴻的大律師黃宇逸首先盤問趙。趙同意，鄭是公民黨的地區發展主任，在2015年當選東區區議員，同是東區區議員的趙在任期內與鄭經常合作，形容鄭很勤力，而鄭在2019年亦成功連任。趙稱，不會視鄭為本土抗爭派。趙又稱，民動總幹事黎敬輝曾整合所有參選人的政綱，但自己沒深究鄭的政綱。

黃隨後展示趙與黎的通訊紀錄，趙著黎「特別留意Benny(戴耀廷)佢點樣講民動角色」，黃問及趙的意思。趙稱，過往與戴耀廷進行民主活動時「令我有呢個感覺」，故提醒職員關注。黃又問趙為何稱戴「啲嘢真係成日都亂咁嚟」，趙稱當時民動獲戴邀請於初選幫忙，但當民動仍在考慮時，戴卻只與協調會議與會者說部分事實，令很多人認知民動會幫忙，形容若民動不答應會「中哂箭」，無形中承受壓力。趙又指，有時戴會在別人未必答允做某些事時會「夾硬嚟」，結果令人順勢按戴的要求進行。

黃續問，當趙獲戴告知協調會議有共識時，是否不能肯定戴說的是否屬實？趙稱「要長少少回覆」，指他為了準備2020年6月9日的記者會，遂在組織者群組要求戴發放最終版本的協調會議協議。趙稱，其後抗爭派發起「墨落無悔」聲明，趙在群組稱雖沒有白紙黑字簽名作實，但會上有共識。趙供稱，當時戴和區諾軒均無否定自己的說法，自己確信戴的資訊是會議的最終共識。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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