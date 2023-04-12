【內地設票站】曾國衞稱無完全否定安排　強調會繼續研究

▲ 曾國衞表示，在內地設票站涉及法律和操作上安排，很複雜，但「無完全否定安排」。（陳靜儀攝）

政制及內地事務局局長曾國衞表示，在內地設票站涉及法律和操作上安排，很複雜，但「無完全否定安排」；強調是目前無實施計劃，不是無研究計劃，會繼續研究，若解決種種法律操作問題，才可考慮。他又指，知道內地的港人很多，若成功實施，可便利選民。

立法會財委會今日召開特別會議審議《財政預算案》，其中一節是政制及內地事務，勞聯林振昇關注在內地設票站的安排，指港府早前答覆，在內地設票站很決絕，問及是否可設關口票站。

曾國衞回應指，在內地設票站涉及法律和操作上安排，比較複雜，但無完全否定安排，要作詳細研究，以及社會上要有充分討論。他強調，「目前無實施計劃，不是無研究計劃」，會繼續研究，若解決種種法律操作問題，才可考慮，又指知道內地港人很多，若成功實施可便利選民

至於關口設票站的安排，曾國衞指，是防疫的特殊安排，現在疫情過去，「他們可以去到關口，差不多都可以去市區」，雖然關口設票站較方便，但亦要考慮成本效益。

另外，多名議員亦關注香港經濟貿易文化辦事處(台灣)於2021年5月18日暫停運作後，港府支援在台港人的安排。

林振昇問到，港人在台灣若遇緊急有意外，入境事務處會跟進，但商貿和旅遊推廣工作是否有繼續進行。工聯會鄧家彪指，接到個案，有港人在台灣求助無門，問到港人若在台灣遇到事故，可以用甚麼方法得到港府支援。

曾國衞表示，早幾年台灣有一連串令港台關係不順暢的情況，考慮到辦事處職員的人身安全，當時決定暫停運作。他提到，目前貿發局在台灣有辦事處，一樣為在台港商提供適當支援。

曾國衞又指，如港人在台有事故，可打港人求助熱線1868，強調如遇特殊情況，港府會和台灣當局聯繫，或當地有任何資源，盡能力協助。

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記者：區綽彥