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【勵志人生】52歲美魔女醫生腦出血走過鬼門關　奇蹟康復1年後考上醫科研究生

健康 18:10 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

52歲美魔女醫生腦出血暈倒，奇蹟康復1年後考上醫科研究生。

現年52歲的日本整形外科醫生西川史子，憑著毒舌形象走紅，經常現身於各大綜藝節目。2021年8月，她因腦出血被緊急送院搶救，接受長達5小時的手術，最終撿回一命，之後她努力復健，去年12月更考入醫科大學研究院，日前她出席入學典禮，笑言自己可能是最年長的新生。

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西川史子於2021年8月17日早上洗澡後，突感身體不適，由於經理人無法聯絡她，於是馬上報警，並與警察登門查看，發現西川倒臥在客廳，隨即將其送院。

經醫生檢查後，證實西川為腦出血，當時她接受了長達5小時的手術。術後她留院觀察3星期，其後轉至康復科，接受復康治療，並於同年12月出院。

西川史子（中）與父母出席入學典禮。（Instagram圖片）

西川在去年12月宣布考入母校聖瑪麗安娜醫科大學研究院的康復科，她表示，接受復康治療的經歷成為了契機，令她領悟到要站在病人的角度出發，並產生了使命感，想成為一名康復科醫生，因此決定報讀研究生，最終如願通過入學考試。

她日前在社交平台Instagram分享照片，指獲父母陪同參加入學典禮，笑言「自己可能是年紀最大的新生」。她又認為，未來的研究生生活將會既新鮮又刺激，期待認識尊敬的前輩、同期和後輩，「接下來4年我會認真努力」。

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睡眠不足增腦出血風險

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%，令腦中風及腦出血風險亦增加。

中風徵狀

據衛生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。而中風徵狀包括：

  • 半身不遂
  • 言語不清
  • 嘴歪
  • 眼斜
  • 吞嚥困難
  • 大小便失禁
  • 感覺麻木
  • 流口水
  • 嚴重者甚至昏迷或死亡

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責任編輯：羅嘉欣

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