【特別財會】免費核酸檢測兩年共花84.2億 每做一次檢測政府花多少錢?
社會 15:45 2023/04/12
3年新冠疫情期間，政府於全港各區開放核酸檢測站，供高風險群組、強制檢測，或有特定需要的人士等進行檢測。立法會財務委員會一連幾日舉行特別會議。政府公布有關核酸檢測的開支。
醫務衛生局表示，2020年年底至2023年2月28日期間提供新冠病毒免費社區核酸檢測服務。有關新冠病毒檢測工作於2020-21年度所涉的開支及2021-22年度所涉的部分開支由防疫抗疫基金支付，並不屬於《撥款條例草案》或政府一般收入帳目預算的範圍內。
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政府一般收入帳目所支付在社區檢測中心／流動採樣站進行的免費社區檢測總次數、開支總額及整體平均成本表列如下：
|所涉私營檢測服務
供應商數目
|財政年度
|
免費檢測總數
(百萬次)
|
總成本
(百萬元)
|
平均成本#
(元)
|91
|2021-22
|
12.5
|
2,575.8
|
206
|152
|2022-23*
|
27.2
|
5,852.3
|215
另外，防疫抗疫基金支付2021-22及2022-23年度污水監測服務的部分費用，8個採樣承辦商共採樣28,615次，費用共3.156億元。
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責任編輯：陳展棋