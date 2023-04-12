【特別財會】免費核酸檢測兩年共花84.2億　每做一次檢測政府花多少錢?

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3年新冠疫情期間，政府於全港各區開放核酸檢測站，供高風險群組、強制檢測，或有特定需要的人士等進行檢測。立法會財務委員會一連幾日舉行特別會議。政府公布有關核酸檢測的開支。

醫務衛生局表示，2020年年底至2023年2月28日期間提供新冠病毒免費社區核酸檢測服務。有關新冠病毒檢測工作於2020-21年度所涉的開支及2021-22年度所涉的部分開支由防疫抗疫基金支付，並不屬於《撥款條例草案》或政府一般收入帳目預算的範圍內。

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政府一般收入帳目所支付在社區檢測中心／流動採樣站進行的免費社區檢測總次數、開支總額及整體平均成本表列如下：

所涉私營檢測服務

供應商數目 財政年度 免費檢測總數 (百萬次) 總成本 (百萬元) 平均成本# (元) 91 2021-22 12.5 2,575.8 206 152 2022-23* 27.2 5,852.3 215

另外，防疫抗疫基金支付2021-22及2022-23年度污水監測服務的部分費用，8個採樣承辦商共採樣28,615次，費用共3.156億元。

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責任編輯：陳展棋