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熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【特別財會】免費核酸檢測兩年共花84.2億　每做一次檢測政府花多少錢?

社會 15:45 2023/04/12

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(資料圖片)

3年新冠疫情期間，政府於全港各區開放核酸檢測站，供高風險群組、強制檢測，或有特定需要的人士等進行檢測。立法會財務委員會一連幾日舉行特別會議。政府公布有關核酸檢測的開支。

醫務衛生局表示，2020年年底至2023年2月28日期間提供新冠病毒免費社區核酸檢測服務。有關新冠病毒檢測工作於2020-21年度所涉的開支及2021-22年度所涉的部分開支由防疫抗疫基金支付，並不屬於《撥款條例草案》或政府一般收入帳目預算的範圍內。

最新影片推介

政府一般收入帳目所支付在社區檢測中心／流動採樣站進行的免費社區檢測總次數、開支總額及整體平均成本表列如下：

 

所涉私營檢測服務
供應商數目		 財政年度

免費檢測總數

(百萬次)

總成本

(百萬元)

平均成本#

()
91 2021-22

12.5

 

2,575.8

 

206

 
152 2022-23*

27.2

 

5,852.3

 

 215

 

另外，防疫抗疫基金支付2021-22及2022-23年度污水監測服務的部分費用，8個採樣承辦商共採樣28,615次，費用共3.156億元。

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責任編輯：陳展棋

檢測中心 強制檢測 病毒檢測 防疫抗疫基金 疫情 立法會

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